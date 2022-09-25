ليلى عبدالمجيد: مبادرة «أخلاقنا الجميلة» جيدة وتأخرت كثيرا

أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بمبادرة «أخلاقنا الجميلة» والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي مبادرة جيدة وتأخرت كثيرا، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين باتوا يشتكون من تغير الأخلاق في الشوارع والعمل والمنازل بشكل عام.

عبدالمجيد: عندنا مشاكل كتير أوي في السلوكيات والشارع

وأضافت «عبدالمجيد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية ذات أصالة وقيم وتاريخ وحضارة ممتدين على مدار الآلاف السنوات، إلا أن الوقت قد حان لتغيير الأخلاق السيئة الموجودة في المجتمع المصري، «عندنا مشاكل كتير أوي في السلوكيات والشارع».

عبدالمجيد: فيه لسه في الخطة أشكال أخرى

واستطردت: «تغيير الأخلاق يعتمد على تقديم أعمال سينمائية جميلة لتقديم النموذج التي تسعى القيادة السياسية ترسيخه في عقول النشء والشباب والأجيال كافة، وفيه لسه في الخطة أشكال أخرى من الأنشطة لتغيير الأخلاقيات المصرية عبر استخدام كافة الأشكال البرامجية».

وأوضحت أن الدراما التلفزيونية كان بها الكثير من القيم الرائعة، حيث أن ما عرف بدراما الأسرة كان يشاهدها كل أفراد الأسرة بلا استثناء في وقت ثابت يوميا، «الأعمال دي كانت بتدخل البيت والشخص مش بيكون مكسوف، وبتبث قيم في المجتمع بدون قصد»

وتابعت: «شوفنا تقليد لبعض السلوكيات غير الإيجابية والسلبية وقام بيها ممثل في عمل درامي والناس قلدته في الشارع، وده بيؤكد على أهمية الحملة والمبادرة اللي دعت ليها الشركة المتحدة».