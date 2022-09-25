عبد المعز يشيد بـ«أخلاقنا الجميلة»: تغرس القيم الصالحة.. شكرا لـ«المتحدة»

أشاد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، بمبادرة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، التي جاءت تحت عنوان «أخلاقنا الجميلة»، إذ تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة، وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

حملة «أخلاقنا الجميلة» مفيدة للغاية

وأضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن مبادرة «أخلاقنا الجميلة» التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مفيدة للغاية، إذ أن هذه المبادرة أشبه بالمثل «خير الكلام ما قل ودل»، فتلك الحملة عبارة عن كلمتين فقط، وهي حملة قصيرة نطقًا كبيرة في المعنى، إذ تعرض «المتحدة» مشاهد تمثيلية عبر قنواتها مفيدة للأطفال.

«أخلاقنا الجميلة» لها واقع كبير عند أبنائنا

وأوضح الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، أن تلك المشاهد التي تعرض على شاشات «المتحدة» رغم أنها صغيرة إلا أن لها واقعا كبيرا عند أبنائنا، إذ نريد تطبيق هذه القيم الجميلة، ففي علم التربية الحاجة المقروءة غير المسموعة غير المشاهدة، كما أن المشهد التمثيلي للحملة جيد ويطبع في الذهن أكثر وقت ممكن، موجهًا الشكر والتقدير لصناع المبادرة التي تغرس القيم الأخلاقية الجميلة.

أشكر صناع المبادرة

وفي إطار دورها المجتمعي المهم، أطلقت المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان «أخلاقنا الجميلة» على عدة مراحل وتستهدف التأكيد على الخلاق التى تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.