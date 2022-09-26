بوتين: على الغرب معاملتنا باحترام.. والتعبئة الجزئية لدعم قواتنا

قال الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين إن الدول الغربية عليها معاملة روسيا وبيلاروسيا باحترام، مضيفا خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة سوتشي، اليوم الاثنين، «التعبئة الجزئية العسكرية هي لدعم القوات الروسية في أوكرانيا».

وأشار إلى أن «الموجودين وراء المحيط عليهم أن يفكروا جيدا، لقد قلت لهم 3 مرات إن مستقبلهم مع روسيا، حيث يوجد كل ما يحتاجون إليه، ولديهم ما يمكننا شراؤه منهم، مثل التكنولوجيا».

لوكاشينكو: لن نتحدث مع الغرب إذا لم يحترموننا

من جهته، قال رئيس بيلا روسيا إن بلاده لن تتحدث مع الغرب إذا لم يظهر احتراما لها، مضيفا «من يريد أن يعيش بسلام معنا ويحترمنا، فنحن منفتحون عليه، لكننا لن نتسامح مع يريد إذلالنا، لكن يبدو أن أوروبا جن جنونها، وعليها أن تفكر جيدا، لقد قلت لهم 3 مرات إن مستقبلها معنا وروسيا، حيث يوجد كل ما تحتاج إليه، ولديها ما يمكننا شراؤه، مثل التكنولوجيا».

وأكد لوكاشينكو أنه ليس لديه أدنى شك في صحة موقف روسيا وبيلاروسيا، وحتمية انتصارهما في مواجهة عقوبات الغرب، قائلا «قضيتنا عادلة، وسننتصر، ليس لدينا خيار آخر».

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، 24 فبراير الماضى، فيما تمكنت القوات الاوركانية من استعادة نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من أراضيها، خلال هجوم مضاد على عدد من المناطق، في سبتمبر الجاري، بعدما استولت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.