تفاصيل صادمة في واقعة وفاة طفل بعد تعرضه للتعذيب على يد والده بالمنوفية

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء أب على نجله بطريقة وحشية في إحدى قرى مركز شبين الكوم بالمنوفية، حتى توفي متأثرا بإصابته في مستشفى شبين الكوم التعليمي أثناء تلقي العلاج، موضحاً أن والدة الطفل تنازلت عن حضانته ووالده أيضا كان يرفض الطفل ويعتدي عليه بوحشية.

اعتداء الأب على ابنه

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والد الطفل اعتدى عليه بطريقة وحشية مستخدما «شومة» ووسائل أخرى، ما أدى إلى إصابته بنزيف وفي النهاية وفاته، مشيرا إلى أن والد الطفل كان دائم الاعتداء عليه وفق روايات الأهالي، مشددا على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح أن جهات التحقيق انتقلت إلى المستشفى لمعاينة الجثة، وتباشر تحقيقاتها حول الواقعة وسؤال الأهالي في قرية شنوان، وقررت جهات التحقيق بعد القبض على الأب المتهم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تأثير الاعتداء على الأطفال

فيما أكدت الدكتورة منى عمارة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عنف الآباء ضد أبنائهم يولد لدى الطفل «عقدة»، ويجعله دائما يبحث عن الانتقام، فضلا عن أن الأطفال المعتدى عليهم في الصغر يصبحون أطفالا عدوانيين.

الرأي القانوني في الواقعة

فيما يقول أحمد شعبان، محام، إنه في حالة وفاة الابن نتيجة الضرب من والده، يحال الأب إلى الجنايات، ويتم الحكم عليه بالسجن.