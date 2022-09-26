ترميم 17 تمثالا أثريا في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية.. عمرها 150 سنة

بأنامل مبدعة، يعمل عدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية على ترميم وإعادة رونق 17 تمثالا أثريا في حديقة أنطونيادس الشهيرة، ضمن خطة التطوير التي تشهدها الحديقة في الوقت الراهن، نظرا لمكانتها الكبيرة والتي حظيت بها بسبب التماثيل التي يرجع تاريخها إلى عهد الخديوي إسماعيل.

وقال الدكتور محمد هلال، عميد كلية الفنون الجميلة السابق بالكلية والأستاذ المتفرغ بقسم النحت وعضو لجنة الترميم، إن المشروع يهدف إلى ترميم 17 تمثالا أثريا في الحديقة، منها 15 من الرخام، وآخر من الفخار، وآخر من الحجر الجيري.

تفاصيل ترميم تماثيل حدائق أنطونيادس

وأضاف أستاذ النحت لـ«الوطن»، أنه بسبب عوامل الزمن وقع تلف في أجزاء من التماثيل، وهذا أمر طبيعي يحدث لتماثيل الرخام، لافتاً إلى أن التماثيل شهدت ترميمات سابقة حافظت بقدر الإمكان عليها، بينما المشروع الحالي يتم فيه إعادة تركيب وتدعيم الأجزاء المنفصلة منها بأسلوب أحدث وخامات أفضل مما كانت متاحة سابقا.

وأوضح، أن التماثيل يعود تاريخها لعهد بناء حديقة أنطونيادس في عهد الخديوي إسماعيل «1863 - 1879»، وأضيف لها تماثيل أخرى بعد ذلك، حتى وصلت لهذا العدد، مشيراً إلى وجود 6 تماثيل في حديقة المشاهير لعدد من الفنانين الكبار، إضافة إلى 4 تماثيل في الحديقة الأخرى، وتمثال آخر، إضافة إلى 4 تماثيل تم جلبهم من المخازن ويتم تطويرها تمهيدا لعرضها مع خطة التطوير، فضلا عن وجود تمثالين آخرين واحد من الفخار واخر من حجر الجيري في «نافورتان».

تطوير حديقة أنطونيادس

وأكد أن جامعة الإسكندرية كلفت فريق عمل من كبار أساتذة قسم النحت من كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، باعتبارها بيت خبرة، لإجراء أعمال صيانة وترميم للتماثيل.

وشدد «هلال» على أن ما يُنفذ في حديقة أنطونيادس من عمليات تطوير في الوقت الراهن أمر مميز، خاصة أنه بأيدي خبراء ومتخصصين، نافيا شائعات اقتلاع أشجار الحديقة.

وأشار إلى أن مشروع ترميم التماثيل غير محدد بوقت للتسليم، حيث مطلوب منهم الجودة والكفاءة حفاظا على قيمتها.