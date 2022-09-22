«الرعاية الصحية» تعتمد لائحة تسكين العاملين بالهيئة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على اعتماد لائحة التسكين للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وافق على الإصدار الثاني للائحة أسعار خدمات الرعاية الصحية لغير المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في إطار تعزيز نجاحات مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

إطلاق اسم خالد النوري على مركز المؤتمرات بمستشفى شرم الشيخ

وقرر المجلس إطلاق اسم الدكتور خالد النوري، الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على مركز المؤتمرات بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك تخليدًا وتقديرًا لمجهوداته خلال فترة توليه رئاسة المجلس، كأول رئيس مجلس إدارة للهيئة، في بداية إنشائه 4 أكتوبر عام 2018 وحتى فبراير 2020.

وأثنى «السبكي»، على مجهودات جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وأدوارهم المتميزة في البناء المؤسسي للهيئة، والتي أصبحت لها دور أساسي وكبير في تحقيق التنمية بقطاع الرعاية الصحية في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن ذلك ثمار جهودهم والعمل بإخلاص ووطنية، وتحقيق نجاحات ملموسة في وقت قصير، والتي انعكست على المواطن المصري، في عدة محاور أهمها تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وبذل مزيد من الجهد لخدمة المواطن المصري.

وأضاف، أن هيئة الرعاية الصحية، نجحت خلال سنوات قليلة في تأصيل دورها كأداة الدولة المصرية لتقديم رعاية صحية متميزة للمواطن، وساهمت في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، رقم (55)، والختامي للمجلس في دورته الأولى، والتي تنتهي بعد إنشائه بمدة 4 سنوات، في أكتوبر 2022، حيث ضم الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وكلًا من السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية والمدير الطبي لمركز أسوان للقلب، والدكتور مصطفى عبد الله، خبير في مجال اقتصاديات الصحة، والمستشار عيد حسانين، نائب رئيس مجلس الدولة.

رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في الإنجازات

ووجه «السبكي»، رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم بإنجازاته وأعماله بمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، من أجل توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطن المصري، تحت مظلة أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

وتابع: استطاعت الهيئة خلال عامين ونصف، وبالفكر الإداري المتطور والتجديد والابتكار، تحقيق إنجازات عديدة من خلال قرارات ومتابعة لأداء مهام الجهاز التنفيذي على أكمل وجه، ونجاح ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى، والمشاركة في عمليات الإصلاح الصحي الشامل بمصر، وأثرها العظيم في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالدولة.

تكريم بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة

وعلى هامش الاجتماع، أهدى السبكي، درعًا تذكاريًا لنائبه ولكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وللمدير التنفيذي للهيئة، تقديرًا لجهودهم المبذولة والمتميزة لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وتحقيق ريادة مصر في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وشارك اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جمال رطبة المستشار المالي والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالهيئة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.