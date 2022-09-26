المعهد المصرفي: مزيد من الشراكات مع دول أفريقيا وغينيا وبيساو وتنزانيا

قال الدكتور عبدالعزيز نصير الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إنَّه تمّ تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد على مدار السنوات الأخيرة، مؤكّدًا السير عليها بدقة متناهية.

تخريج 4 آلاف متدرب من 44 دولة أفريقية

وأضاف «نصير» في تصريحاته خلال المؤتمر السنوي للمعهد المصرفي اليوم الإثنين، أنَّه تمّ تخريج 4 آلاف متدرب منذ افتتاح المعهد وحتى الآن بمعدل 500 متدرب سنويًا من الأفارقة الوافدين من 44 دولة أفريقية.

تنظيم برنامج تدريبي للقيادات المصرفية الأفريقية

كما كشف أنَّه في القريب العاجل سيتمّ إطلاق برنامج جار إعداده للقيادات المصرفية الأفريقية، الذي يستهدف تدريبات القيادات التنفيذية من محافظي البنوك المركزية ونوابهم ورؤساء مجالس إدارات البنوك.

وتابع «نصير» أنَّ المعهد المصرفي منذ بداية العام متدربين من غينيا بيساو، وذلك لأول مرة، بجانب توجهه الحالي نحو تنزانيا بإرسال وفد ناقش الاحتياجات التدريبية والتعرف على الخدمات التي تحتاجها البنوك التنزانية المحلية، بهدف تحديد أوجه التعاون بين المعهد ونظيره التنزاني والأكاديمية التابعة للمركزي التنزاني.

كشف الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي، وصول البرامج الدولية التي تم عقدها بالتعاون مع 73 مؤسسة مالية وتدريبية على مستوى العالم، إلى 130 برنامجًا حتى الآن، متابعًا «وصل عدد المستفيدين من برامج المعهد المصرفي التدريبية للمعهد المصرفي 68 ألفًا و770 متدربًا بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 59 ألف و495 مستفيد من خدمات التقييم الضرورية للتوظيف أو التطوير أو الترقية».