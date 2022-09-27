مفاجأة.. سائقو «التوك توك» تحت رعاية القانون: تأمين العجز وإصابات العمل

اهتم قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 138 لعام 2019 بكل الفئات العاملة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وأولى القانون اهتماما خاصا بسائقي النقل البري بمختلف المركبات وبالأخص سائقو الدراجة النارية أو (التوك توك) في القطاع الخاص.

سائق «التوك توك» المرخص له حق التأمين

ونصت المادة 236 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن الأحكام التي تخص التأمين على عمال النقل البري وفئة السائقين في القطاع الخاص، ولكن بشرط الحصول على رخصة قيادة، وتسرى الأحكام على كل من السائقين في القطاع الخاص الحاصلين على رخص القيادة وفقا لأحكام قـانون، والسائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعي بمقطورة، أو السائق الذي يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت اشتغاله على عربات النقـل الخفيفة أو سيارات الأجرة التي تعمل في مجال النقل السياحي.

وأضافت المادة 236 من القانون أنه من ضمن فئات السائقين العاملين في القطاع الخاص وتطبق عليهم أحكام قانون التأمينات، السائق الصادر له كارت تشغيل للعمل ضمن منظومة النقل البـري للركـاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والسائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك)، والسائقين الباعين العاملين على سيارات النقل في القطاع الخاص.

حالات استحقاق المعاش

كما نصت المادة 237 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد ان الفئات المذكورة سابقا يحق لها وفقا للقانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما يطبق عليها نظام المكافأة، بالإضافة إلى تأمين إصابات العمل.

وقال الخبير القانوني محمد عبد المجيد، في تصريحات ل«الوطن» أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وضع وفقا للدستور المصري، ويضم تحت مظلته جميع فئات القوى العاملة في الدولة، بالإضافة إلى أن القانون وضع بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبالتالي يضمن حقوق كل العاملين في أمور التأمينات وخلافه.