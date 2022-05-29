معاش استثنائي في قانون التأمينات الاجتماعية.. 6 شروط للحصول عليه

تسعى الدولة المصرية دائما إلى تحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين، وذلك من خلال تعديل بعض القوانين التي تهم المواطنين حتى تخفف من كاهل المواطن البسيط، ومن التشريعات التي عملت الدولة على تعديلها خلال الفترة الماضية هو التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، وعملت الدولة في التعديلات الجديدة على إضافة بعض المزايا التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، ومنها توفير معاشا استثنائيا.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الحصول على معاش استثنائي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمستحقون لهذا المعاش، وشروط الحصول عليه.

معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه يمكن حصول بعض الفئات على معاش استثنائي من هيئة التأمين الاجتماعي، وذلك بالشروط والضوابط التي حددها القانون، والفئات المستحقة لهذا المعاش هم العاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم عليه، وذلك لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية ولتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

شروط وخطوات الحصول على معاش استثنائي

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن هناك بعض الشروط والخطوات من أجل الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمين الاجتماعي، وهذه الخطوات كالتالي:

1ـ في حالة العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، يجب استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص.

2ـ تقديم نموذج المعاش الاستثنائي بعد استيفائه من الجهة المختصة واعتماده وختمه، ويتم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

3ـ سيتم تحويل النموذج للهيئة العامة للتأمين الصحي لتحدد نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وهذا في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

4ـ وبعدها سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

5ـ وسيتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي، على اللجنة التحضيرية.

6ـ وبعدها تقرر اللجنة مدى حق المقدم في الحصول على المعاش الاستثنائي.