متحف الغردقة يفتح أبوابه مجانا للزائرين غدا.. يضم ألفي قطعة أثرية متنوعة

أعلنت إدارة متحف الغردقة عن فتح أبوابه بالمجان، غدا الثلاثاء، وذلك لجميع الزائرين، احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة تحت رعاية وزارة الآثار.

فتح متحف الغردقة مجانا

قال حمادة إمام، مدير متحف الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن متحف الغردقة يفتح أبوابه غدا الثلاثاء للزائرين بالمجان، طبقا لتعليمات قطاع المتاحف، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، تحت رعاية وزارة الآثار.

مواعيد فتح المتحف

وأضاف «إمام»، أن مواعيد فتح أبواب المتحف للزائرين يوميا على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة مساء، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 مساء، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الزيارة.

160 مليون جنيه تكلفة إنشاء المتحف

وكشف مدير متحف الغردقة، أن المتحف مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبتكلفة 160 مليون جنيه، بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضم مجموعة متميزة ومتنوعة من القطع الأثرية يبلغ عددها 2000 قطعة من عصور تاريخية مختلفة، بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الحديثة.