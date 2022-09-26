يأتي إليها السياح من كل أنحاء العالم.. تعرف على أجمل 3 شواطئ في الغردقة

مدينة الغردقة هي واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر، والتي تم اختيارها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عل مستوى العالم، طبقا لموقع «تريب أدفايزر» الشهر.

وتمتلك الغردقة عددا من الشواطىء الجذابة، ذات الرمال الناعمة والمياه الفيروزية، ومن أجمل شواطئ الغردقة شواطيء أورانج، وباراديس، والمحمية.

أجمل شواطئ الغردقة

يقول محمد عيد، خبير التسويق السياحي، إن الغردقة تمتلك أجمل الشواطئ الطبيعية على مستوى العالم، ومقصدا سياحيا ووجهة سفر عالمية، تجذب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء عطلاتهم في مدينة السحر والجمال.

افضل 3 شواطئ في الغردقة

وأشار «عيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،إلى أن شواطئ الغردقة مصنفة عالمياً، حيث تضم أفضل 3 شواطئ، وهم أورانج، وباراديس، والمحمية، وذلك طبقا لموقع تريب أدفايزر، وهو أحد أكبر منصات السفر حول العالم.

مالديف مصر

وتقع شواطئ أورانج وباراديس والمحمية بجزيرة الجفتون، التي يطلقون عليها مالديف مصر، وتبلغ مساحتها تبلغ 7 آلاف متر، حيث يتوافد عليها مئات السياح يوميا، عبر عشرات المراكب، حيث الشواطئ الذهبية والمياه الصافية والرمال الناعمة.

شواطىء جزيرة الجفتون الثلاثة تبعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شواطئ الغردقة، تبحر إليها المراكب من موانئ الغردقة في الساعة التاسعة صباحا، وتستمر الرحلة حتى الرابعة مساء، موعد الرجوع.