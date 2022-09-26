الديواني: مصر حققت نجاحا في استثمارات الطاقة المتجددة وتوفير تسهيلات وحوافز

قال الدكتور شريف الديواني، مستشار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الدولة المصرية تسعى إلى توفير مناخ استثماري آمن من خلال توفير حوافز تضمن للمستثمر المحلي والأجنبي إنشاء مشروعات بدون قلق أو خوف.

دعم مناخ الأعمال أكبر حافز على جذب المزيد من الاستثمارات

أضاف «الديواني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أكبر حافز يكون له مردود على المناخ الاستثماري، هو دعم مناخ الأعمال بتوفير أراضٍ بأسعار اقتصادية وتنافسية للمستثمرين.

وتابع مستشار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن مصر نجحت في خلق بيئة استثمارية جيدة في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير تسهيلات وحوافز باعتباره القطاع الأهم والأكبر وذات أولوية.

مصر نجحت في تحقيق أرقام قياسية خلال فترة زمنية

تجدر الإشارة إلى أن مصر استطاعت من خلال قوانين استثمارية مشجعة أن تحقق أرقاما قياسية خلال فترة زمنية وجيزة، إذ أظهرت أحدث إحصائية صادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي المنصرم 2020/2021، بلغت نحو 4.28 آلاف شركة بنسبة ارتفاع تخطت 246 %عن العام 2013/2014.

وحقق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المزيد من الثقة في مناخ الاستثمار المصري من خلال زيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتنويع الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، والمناطق الجغرافية الأكثراحتياجًا للتنمية، مع ضمان تقديم خدمات استثمار متطورة لتحقيق التنمية المستدامة.