6 أسئلة يجب معرفتها قبل الاستثمار في الذهب.. موعد الشراء وأماكن التخزين

قد يتردد البعض عند الاستثمار في الذهب، لأسباب تتعلق بعدم معرفتهم بمزاياه كأصل استثماري ذو سيولة عالية، لكن تقريراً مهماً من أكبر شركة أسترلية متخصصة في تعدين المعدن الأصفر، تحسم ذلك التردد عبر الإجابة على 6 تساؤلات أساسية.

تشير مؤسسة بيرث منت الأسترالية، إلى أن هناك عدة أسباب تحفز شراء الذهب والاستثمار فيه، بالإضافة إلى نصائح أخرى تتعلق بالمواعيد المُثلي لشراء الذهب واقتنائه وأماكن تخزينه.

1 - كيف يتم تسعير الذهب؟

يتم تحديد سعر الذهب في تبادلات المعادن العالمية ويتغير هذا السعر بشكل لحظي، ويمكن التعرف عليه بشكل عام من وسائل الإعلام، أو عبر التطبيقات المتخصصة للتداول.

2 - متى يفضل شراء الذهب؟

يفضل شراء الذهب في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، والتضخم المرتفع، وتقلب السوق والتوترات السياسية والعسكرية.

3 - هل السبائك المادية أفضل من التداول بالبورصات؟

تتوفر منتجات السبائك المادية في شكل عملات معدنية وقضبان، لكن من الضروري معرفة من صنع هذه المنتجات ومن يبيعها، لضمان شراء المستثمرين لمنتجات أصلية ذات وزن ونقاء يتم التحقق منه، وهناك شيء آخر يجب مراعاته هو التخزين، لمنع الضياع أو السرقة، فعادة ما يكون المنزل هو المكان الذي يحظى بالحد الأدنى من من الأمان، وبدلاً من ذلك، يمكن للمستثمرين في السبائك المادية التفكير في صندوق ودائع بنكي أو خدمة إيداع احترافية.

4 - كيف يمكن للمستثمرين شراء الذهب؟

يمكن الشراء عبر منصة تداول الأسهم عبر الإنترنت، بشكل سريع وسهل التنفيذ، ويمكن كذلك الشراء من المتاجر المتخصصة لبيع المعادن الثمينة.

5 - ما مدى سهولة بيع الذهب وتسييله؟

تشير السيولة إلى الكفاءة أو السهولة التي يمكن بها تحويل الذهب إلى نقود دون التأثير على سعره في السوق، ويبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي في سوق الذهب عادةً أكثر من 150 مليار دولار أمريكي، مما يجعله أحد أكثر فئات الأصول سيولة على هذا الكوكب، لذلك، عندما يتعلق الأمر ببيع الذهب الخاص بك، سيكون هناك دائمًا الكثير من المشترين المستعدين لدفع السعر المناسب.

6 - ما هي كمية الذهب التي يجب أن يمتلكها المستثمرون؟

حتمًا، سيسأل المستثمرون الذين يسعون إلى تنويع محافظهم بالذهب أنفسهم عن المقدار الذي يحتاجون إليه للمساعدة في تقليل المخاطر وتحسين العوائد، وكانت مسألة النسبة المئوية للأصول الإجمالية التي يجب أن يمثلها الذهب موضوع العديد من الدراسات الأكاديمية، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فإن إضافة ما بين 6% و10% من الاستثمارات للذهب في متوسط ​​المحفظة الأمريكية يؤدي إلى تحسن ملموس في الأداء وعزز العوائد على أساس مستدام وطويل الأجل.