تفاصيل العمل بالحصة في مدارس أسيوط.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، عن فتح التقديم للعمل بنظام الحصة لسد العجز في مدراس التعليم الابتدائي والإعدادي بكافة مراكز ومدن المحافظة، حسب الحاجة، على أن يتم فتح باب التقديم للعمل بالحصة بمدارس أسيوط، الخميس المقبل، ولمدة 10 أيام، مع إعلان جميع الشروط المطلوبة.

العمل بنظام الحصة في مدارس أسيوط

وبحسب الكتاب الدوري الصادر من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة التعليم، والموجه إلى مديرية تعليم أسيوط، بشأن تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2022-2023 في المرحلة الابتدائية والإعدادية فقط، فإنه سيتم الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يتجاوز 20 جنيها قيمة الحصة الواحدة، بعد حصر العجز الفعلي في التخصصات المختلفة «المواد الأساسية» بالإدارات التعليمية للعام الدارسي الجديد.

الشروط المطلوبة للعمل بالحصة بمدارس أسيوط

ويأتي ذلك وفقا لعدة ضوابط وشروط كالتالي:

أولا: الإعلان عن العمل بالحصة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمكان ظاهر في الإدارة التعليمية، بدءا من يوم الخميس المقبل 30 سبتمبر ولمدة 10 أيام، من تاريخ الإعلان، موضحا به الشروط الواجب توافرها في المتقدم للعمل بالحصة، وهي:

- الحصول على مؤهل عالي تربوي أو مؤهل عالي مع دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به.

- تقديم طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية، والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصص.

- أصل شهاد المؤهل الدراسي للإطلاع و4 صور منها.

- تقديم ما يفيد بوجود خبرة سابقة في مجال التدريس.

- تقديم 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- تقدم 4 صور من شهادة الميلاد.

- تقديم دوسيه بلاستيك موضح به جميع المستندات.

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

ثانيا: يتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا، ثم يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين.

ثالثا: يتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز، وحسب الأماكن التي تعاني من عجز صارخ في المواد الأساسية، ويتم سد العجز في المناطق النائية أولا بمعرفة الموجه الأول لكل مادة.

رابعا: ترسل كشوف من نسختين وأسطوانة cd متضمنة جميع بيانات المتقدمين للعمل بالحصة، وتسليم نسخة للتوجيه العام ونسخة لإدارة أمن المديرية لاستطلاع رأي الجهات الأمنية، مع مراعاة عدم تسليم العمل إلا بعد ورود رأي الأمن.

خامسا: عدم الاشتراك في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

صرف المكافأة بعد اعتماد مدير المدرسة

سادسا: يتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شئون العاملين بالمدرسة وموحه أول المادة، نظير مكافأة قدرها 20 جنيها للحصة، وحتى انتهاء خطة تدرس المناهج بالمدرسة.

سابعا: لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به للعمل بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.