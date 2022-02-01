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فتح باب التقديم للعمل بالحصة في مدارس الجيزة

كتب:

كريم روماني
07:42 م | الثلاثاء 01 فبراير 2022
مدرسة

مدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، اليوم، حاجاتها لسد العجز بالمواد الأساسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية؛ وذلك للعمل بنظام التطوع بالحصة في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى معلم فصل ومعلمة رياض أطفال.

التقديم لمعلمي الحصة في الجيزة 

وأضافت المديرية في بيان لها، أن التقديم يكون بالإدارات التعليمية فقط، وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم (26) بتاريخ 20 سبتمبر 2021 الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس؛ استعدادا للعام الدراسي 2022/2021.

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