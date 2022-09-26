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مصدر بـ«التعليم» ينفي إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية

كتب:

أميرة فكري
12:28 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

نفي مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإضافة التربية الدينية كمادة أساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي. 

إضافة الدين للمواد الأساسية «غير صحيح»

وقال المصدر، لـ«الوطن» أنَّ ما يتمّ تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكّدًا أنَّ وزير التعليم لم يصدر أي قرارات بإضافة مادة الدين للمواد الأساسية، مطالبًا رواد موقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة. 

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بقلم أميرة فكري