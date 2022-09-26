تفاصيل ضبط 8 متهمين باختطاف سائق في الإسكندرية.. وقانوني يوضح العقوبة

شهدت الإسكندرية حادث اختطاف 8 أشخاص لسائق نتيجة خلافات مالية بينهم، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الخاطفين، وتلقي القبض عليهم ويتم تحويلهم إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الواقعة بدأت حين تلقى قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بمنطقة المنتزه بقيام مجهولين بعملية اختطاف نجله «سائق»، ما تبعه تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، ليتم تحديد هويتهم والقبض عليهم.

تفاصيل خطف 8 أشخاص لسائق في الإسكندرية

وجاءت تفاصيل القبض عليهم بعدما أسفرت جهود فريق البحث المشكلة من أمن الإسكندرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 8 متهمين، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم بمحيط أماكن إقامتهم وتحرير المجني عليه من مكان إقامة أحدهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، حيث كشف أحد المتهمين أنهم قاموا بفعلتهم نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه المحبوس في الوقت الراهن على ذمه قضية «نصب وتوظيف أموال»، لذا عقد العزم على اختطاف المجني عليه واستعان بباقي المتهمين تمهيداً لمساومة أسرته على تسوية الخلاف المالي.

قانوني يكشف عقوبة الخطف

وقال محمد رمضان سليمان، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة الخطف هي السجن 7 سنوات، لكنها تختلف حسب تفاصيل قضية الخطف، وما إذا كانت تمت بطريقة القوة أو بطريق التحايل.

وأضاف «سليمان» لـ«الوطن»، أن هناك معايير أخرى تحدد عقوبة الخطف، منها سن المجني عليه إذا كان طفلا فيتم تشديد العقوبة، كما تشدد العقوبة أيضا إذا طلب فدية، أو كان هناك اتهامات أخرى غير الخطف، مثل الاحتجاز أو الإكراه على توقيع أو غيرها.