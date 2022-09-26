أم طالبة الإسكندرية تروي كواليس مصرع ابنتها: اختفت لساعات في بئر المصعد

ألم شديد تعيشه أسرة ندى مراد مرقس، الطالبة في كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي رحلت عن عالمنا إثر سقوطها من الطابق الحادي عشر داخل مصعد منزلها، وفقا للتحقيقات الأولية، إلا أن لغزا يحيط بقصة مصرعها نتيجة تساؤلات عدة تدور في ذهن الأسرة المكلومة على فقدان ابنتها الكبرى من أصل 3 فتيات جميعهن في المرحلة الجامعية ويدرسن بكليات طبية.

إنجيل فكري، والدة طالبة الإسكندرية الراحلة، هي آخر من رأت ابنتها قبل أن تختفي لساعات من البحث، ليجدونها جثة هامدة بعد ذلك في بئر المصعد. تقول لـ«الوطن»، إنه في يوم الحادث تواجدت في المنزل برفقتها فقط، وأوصلتها إلى باب الشقة، حيث كان من المفترض أن تذهب إلى شركة والدها، فودعتها الأم وجلست على «ركنة» بجوار الباب اعتادت الجلوس عليها، وبعد نصف ساعة اتصلت بابنتها أكثر من مرة إلا أن الهاتف مغلق.

بحث دون جدوى

ظنت الأم أن ابنتها في مكان ليس به شبكة هاتف، فمارست حياتها بشكل طبيعي حيث قررت النزول من شقتها التي تتواجد في الدور التاسع السكني والحادي عشر من حيث الارتفاع، فوجدت المصعد معطلا فهبطت على قدمها دون الاستعانة بمصعد الأدوار الزوجية.

الكاميرات لم ترصد خروجها

وهبطت الأم مجددا متجهة إلى شركة زوجها من أجل الاطمئنان على ابنتها فلم تجدها، وأبلغها الجميع بعدم وصولها، وتبعها السؤال عليها هاتفيا مع صديقاتها المقربات لكن جميعهن أجبن بالنفي، وكل هذا ووالدها كان في سفر بالقاهرة، فبدأ شركاؤه بالبحث مع الأم، واتجهوا إلى قسم الشرطة الذي بدأ سريعا في عملية البحث وتفريغ الكاميرات المواجهة للمنزل: «شوفنا كاميرا شركة قصاد العمارة، وملقنهاش خرجت من البيت».

جثمان الفتاة في بئر المصعد

استمر الوقت طويلا حتى وصل إلى الخامسة فجرا وعمليات البحث مستمرة حتى كشف حارس العقار عن سماعه صوت ارتطام في المصعد، الأمر الذي تبعه جلب مسؤول لفتح المصعد وحينها طلبوا منها الذهاب إلى القسم لاستكمال المحضر: «خلوني روحت القسم عشان أكمل المحضر، وأتاري أنهم بيبعدوني عشان مشوفش بنتي لأنهم عرفوا أنها في بئر المصعد».

والدة الطالبة: متمسكون بحقها

وأكدت الأم أنها متمسكة بأخذ حق ابنتها قانونيا، حيث أن باب المصعد لا يمكن فتحه في حال عدم وجود الكابينة، مشيرة إلى وجود علامات استفهام عدة عن مصرع صغيرتها.

وحُرر محضر بالواقعة لمعرفة سبب الحادث، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق، وأصدرت تصريحا بدفن الجثمان.