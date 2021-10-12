شائعات حاصرت تعليم الإسكندرية.. اختطاف تلاميذ وانهيار سقف مدرسة

شهدت مدارس الإسكندرية في أول أيام العام الدراسي الجديد، انطلاق شائعات تنوعت ما بين اختفاء تلاميذ من مدرسة وسقوط سقف على طلاب مدرسة أخرى، واختطاف 3 تلاميذ من مدرسة وتلميذة من مدرسة أخرى، إلا أن التقصي أثبت أنها مجرد شائعات استهدفت بث حالة من الذعر والخوف بين أولياء الأمور، لدفعهم إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس خوفاً عليهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 4 شائعات تم ترويجها خلال أول أيام العملية التعليمية في الإسكندرية .

اختفاء تلاميذ من مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالإسكندرية

مع أول يوم دراسة، شهدت مدرسة عمر مكرم الابتدائية المشتركة في الإسكندرية، أزمة تكدس أولياء الأمور داخل فناء المدرسة ومشاجرات مع أمن المدرسة، حيث تم نشر مقطع فيديو أظهر أن مسؤولي المدرسة صرحوا بخروج التلاميذ مبكراً، وحينما قصد أولياء الأمور المدرسة في موعد خروجهم فوجئوا بعدم وجود أبنائهم.

فيما نفت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صحة الشائعة، مؤكدة أن القصة تتمثل في تكدس أولياء الأمور رغبة منهم في إدخال أطفالهم إلى الفصل من أجل حجز المقاعد الأولى.

شائعة سقوط سقف على التلاميذ في مدرسة غرب الإسكندرية

وفي اليوم الثاني من الدراسة، ترددت شائعة أخرى بانهيار سقف أحد فصول مدرسة «الشهيد ثروت جلال»، بإدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، ما نتج عنه حالة من الرعب والفزع بين أولياء أمور الطلاب الذين اقتحموا المدرسة عنوة من أجل الإطمئنان على أبناءهم بعد انتشار الشائعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، إن ما تردد بين أولياء الأمور بشأن إنهيار سقف أحد الفصول في مدرسة الشهيد ثروت جلال، غير صحيح حيث تبين أنها شائعة تم ترويجها في محاولة لإثارة الرعب، لافتا إلى أن هناك من يستهدفون تعطيل العملية التعليمية وبث الرعب في نفوس أولياء الأمور.

حقيقة اختطاف 3 تلاميذ من مدرسة المتحدة

وجرى تداول شائعة أخرى في ثالث أيام الدراسة، أفادت بخطف 3 تلاميذ من مدرسة المتحدة في السيوف شرق الإسكندرية، فيما نفت نادية فتحي، وكيل تعليم الإسكندرية صحة ما جرى تداوله مشيرة إلى التأكد من انتظام العملية التعليمية دون أي مشكلة .

ولي أمر أبلغت عن اختطاف ابنتها من مدرسة في الإسكندرية

وفي ذات اليوم، ظهرت شائعة أخرى بخطف تلميذة من إحدى مدارس الساحل غرب الإسكندرية، وتبين قيام ولي أمر إحدى التلميذات بإبلاغ شرطة النجدة بعدم وجود ابنها في المدرسة ولم زاعمة اختطافه، إلا أنه تبين لها بعد ذلك أن طفلتها كانت في دورة المياه وأنها تحركت دون أي سؤال أو رجوع لإدارة المدرسة.

تعليم الإسكندرية تطالب تحري الدقة وتتخذ إجراءات قانونية

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن كل ما أثير خلال الساعات الماضية يعد شائعات تم ترويجها من البعض بهدف إثارة الفتن والبلبلة بين أولياء الأمور مع أول أيام الدراسة.

وطالبت مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من جميع أولياء الأمور توخي الحذر في نقل مثل تلك الأخبار والتأكد من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن المديرية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي مثل تلك الشائعات التي تهدف للنيل من العملية التعليمية.