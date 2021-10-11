أخبار الإسكندرية.. اختطاف تلاميذ وإصابة ووفاة 4 أشخاص في انهيار كوبري

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثًا عديدة على مدار الساعات الماضية، على كافة النواحي، حيث حدثت أزمة كبرى جديدة مع أول أيام بدء الدراسة في الإسكندرية تمثلت في بث شائعة اختطاف 4 تلاميذ من مدرستين، فيما لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون إثر انهيار جزء خرساني من كوبري آخر الطريق الدولي، فيما برزت الأخبار المفرحة في إعلان بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية عن عزم البابا تواضروس ترقية 15 كاهنا في الإسكندرية إلى رتبة القمصية.

مصرع وإصابة 4 في انهيار جزئي لكوبري تحت الإنشاء غرب الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم، إثر انهيار جزء خرساني من كوبري آخر الطريق الدولي، تقاطع كارفور العروبة، بآخر طريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية، وسط حالة من الخوف والهلع بين المارة على الطريق الدولي الساحل

حقيقة اختطاف 4 تلاميذ في الإسكندرية

تداول أولياء أمور الإسكندرية أنباء عن اختطاف 4 تلاميذ من مدارس الإسكندرية، بمعدل 3 تلاميذ من مدرسة المتحدة بمنطقة السيوف شرقا، وخطف تلميذة من مدرسة في منطقة الساحل غربا، ما تبعه تحذيرات من أولياء الأمور لبعضهم البعض بعدم إرسال أطفالهم إلى المدارس خوفاً عليهم.

فيما نفت نادية فتحي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، كل ما أثير خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ذلك يقتصر على كونها شائعات تم ترويجها من البعض بهدف إثارة الفتن والبلبلة بين أولياء الأمور مع أول أيام الدراسة.

البابا تواضروس يرقي 15 كاهنا في الإسكندرية إلى رتبة القمصية

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية عن ترؤس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، السبت المقبل، حيث سيقوم بترقية 15 كاهنا إلى رتبة القمصية، وذلك في زيارة جديدة له بعد أسبوعين من أحدث زيارة له إلى مدينة الإسكندرية، والتي شهدت تكريم أوائل المراحل التعليمية وحضور فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية والثالثة من مدرسة «تيرانس»، للوعظ والتعليم اللاهوتي بالإسكندرية.