«تعليم القاهرة» تشدد على تطبيق اليوم الرياضي في العام الدراسي الجديد

وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بضرورة تكثيف المتابعة للعملية التعليمية بهدف التوجيه والإرشاد واستقبال الطلاب أول يوم للعام الدراسى فى أجواء احتفالية يسودها مناخ تربوي متميز لجذب الطلاب، وتنمية انتمائهم للمدرسة، والتأكيد أن المدرسة تساهم بشكل كبير في بناء شخصية الطالب.

تطبيق اليوم الرياضى

وشدد خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية، على تطبيق اليوم الرياضى بنسبة 25% في العام الدراسي، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون يوما كاملاً لممارسة الرياضة والأسبوع التالي للأنشطة الثقافية والفنية واكتشاف الموهوبين فى كافة المجالات، مؤكدا توثيق اليوم الرياضي «صور - فيديو» وخلال ممارسة الأنشطة يمكن إرسال مجموعة من الطلبة للمركز الرياضي أو بعض رحلات تثقيفية.

تقسيط المصروفات الدراسية

شدد محمد عطية، على تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلبة وتقسيط المصروفات الدراسية بالمدارس على 4 أقساط، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية وتشجيع المعلمين على الإبداع وتهيئة المناخ المناسب للمعلمين والطلبة وأن تكون الحصة الأولى تكون عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن والتوسع في المساحات الخضراء والالتزام بالزي الموحد.

تدريب 5 آلاف معلم

وأكد أنه سيتم الإعلان عن تدريب 5000 معلم على النظام الجديد وإضافة مادة المشروعات البحثية لتدرس في حصة الريادة وهي مسئولية رائد الفصل وسدد العجز عن طريق الحصة أو التطوع والاحتفال بعيد المعلم وأعداد الحملات التوعوية وترسيخ مفهوم المعلم القدوة وتوجيه سلوك الطالب والتأكيد على التشجير وزراعة 10 شجرات بكل مدرسة وعدم حمل واستخدام الموبايل داخل الفصل.