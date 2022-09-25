بدء العام الدراسى الجديد 2023 السبت المقبل.. الحضور إلزامي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 2023، السبت 1 أكتوبر، ولا نية على الإطلاق للتأجيل، إذ أنهت الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، جميع الاستعدادات النهائية لبداية عام دراسي جديد متميز، وسط تنفيذ إجراءات صارمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

العام الدراسي الجديد 2023.. سيكون متميز

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العام الدراسي الجديد 2023، سيكون عامًا مميزًا، وسيتم تقديم محتوى دراسي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أنّه لا نية على الإطلاق؛ لتأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنّ جميع الكتب الدراسية سيتم تسليمها للطلاب تزامنا مع بدء الدراسة، وأنّ جميع المدارس ستكون معقمة تمامًا ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

الحضور إلزامي تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، لافتا إلى أنّ هناك عقوبات على الطلاب الذين يتغيبون عن الدراسة دون عذرٍ، حيث تم تحديد دفع 10 جنيهات غرامة الغياب دون عذر، موضحًا أنّ المصروفات الدراسية سيتم دفعها على أقساط، ولن يتم منع أي طالب من دخول المدرسة.

تعقيم المدارس والإدارات التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح المصدر، أنّه سيتم تعقيم وتطهير المدارس والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد 2023، بنحو 48 ساعة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أنه سيتم توفير طبيب زائر لكل مدرسة، للاطمئنان على صحة الطلاب طوال اليوم الدراسي.