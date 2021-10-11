«التعليم»: العام الدراسى منتظم.. وإجراءات مشددة للوقاية من كورونا

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنّ العام الدراسى الجديد منتظم فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير الدراسة، موضحاً أن العام الدراسى مُرضٍ بشكل كبير حتى الآن، وأى مشكلات إدارية تُرصد خلال الدراسة يتم التعامل معها فى الحال، وجميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف «شوقى» لـ«الوطن» أن الوزارة تسعى إلى انتظام واستقرار العام الدراسى الجديد حضورياً فى المدارس، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، وهناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بتسجيل الغياب والحضور أثناء اليوم الدراسى، موضحاً أنه لن يسمح لأى طالب مصاب أو مخالط لحالة كورونا بدخول المدرسة، مع تقديم ما يفيد بأنه مصاب أو مخالط، لرفع الغياب عنه، لحين عودته للمدرسة مرة أخرى.

«شوقى»: الدروس الخصوصية تستنزف أولياء الأمور وتكلفتها 20 مليار جنيه.. وهذه الظاهرة لا طائل منها

وأوضح وزير التعليم أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العام الدراسى الجديد بمختلف مدارس الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير الدراسة، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل حربها ضد سناتر الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعاً: «الدروس الخصوصية تكلف أولياء الأمور 20 مليار جنيه، وهذه الظاهرة لن تنتهى قبل أن يقتنع أولياء الأمور أنه لا طائل منها».

وأشار «شوقى» إلى أنّه سيتم بدء تطبيق الوجبة المدرسية، لكن هناك بعض الوقت لبدء صرفها للطلاب، حيث سيتم تقديم الوجبات المدرسية لـ13 مليون تلميذ يومياً، مؤكداً أنه سيتم رفع تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب من 2 لـ8 مليارات جنيه، لبناء الجسم والاهتمام بصحة الأطفال وتجنب إصابتهم ببعض الأمراض مثل التقزم والأنيميا.

على جانب آخر، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن أى مدرسة خاصة تمنع دخول الطلاب بدعوى عدم دفع القسط الأول من المصروفات، سوف تتعرض لإجراءات قانونية مشددة، شريطة إبلاغ أولياء الأمور عنها، وإثبات الواقعة، على أن يتمّ إرسال لجان فورية إلى هذه المدارس للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق فيها وإصدار العقوبة المناسبة فى حال التأكّد منها.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه متاح أمام أولياء الأمور دفع القسط الأول حتى نهاية الفصل الدراسى الأول، وأى إجراء تتخذه المدارس عكس ذلك، يستوجب المساءلة والمحاسبة، لأن هذه تعليمات الوزارة ولا يجوز تحت أى ظرف التهاون فى عدم تطبيقها أو تجاهلها، مؤكداً أنَّ للمدرسة الحق فى تحويل الطالب الذى لم يلتزم والده بدفع مصروفات العام الماضى، إلى مدرسة حكومية طالما أن السنة الدراسية بدأت، بشرط أن يتمّ إرسال إنذارين له، بحد أقصى مطلع شهر نوفمبر.

وقال المصدر إن المدرسة التى تهدد بتحويل الطالب لمدرسة حكومية بسبب مصروفات العام الماضى، ملزمة بمنح ولى الأمر فرصة أخيرة حتى أول نوفمبر، وأى إجراء قبل هذا الموعد ضد ولى الأمر، مخالف للقانون والقرارات الوزارية ومن حق الوزارة محاسبة هذه المدرسة وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك، ومتابعة التزام كل المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة بغية الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

20 مليار جنيه حجم التكلفة التى تحملها سناتر الدروس الخصوصية لأولياء المور

وأكد المصدر أن التقرير المفصل الذى أعدته الوزارة لمتابعة تطعيم العاملين بمديريات التربية والتعليم بلقاح كورونا، أظهر أن 75 إلى 80% من المعلمين تلقوا اللقاح.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مدارس المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من الطلبة والطالبات على أكثر من 4000 مدرسة بكل المراحل التعليمية المختلفة وفى جميع الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة.

«البحيرة»: المدارس استقبلت 1.5 مليون طالب فى ثالث أيام الدراسة

وتابع «الديب»، خلال جولة ميدانية بعدد من المدارس أمس، أن أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة انتظموا فى اليوم الثالث على التوالى منذ بدء العام الدراسى الجديد مع تنفيذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا. ووجّه وكيل الوزارة بمنع تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وضرورة تقليل كثافة الفصول وتنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفقاً لتوزيع المقررات الدراسية.

وتفقد وكيل تعليم البحيرة تجهيزات المدرسة الزراعية وخطوط إنتاج الخضر والفاكهة والشتلات والإنتاج الحيوانى والألبان والعجائن والمخبوزات ووجّه بتدريب الطلاب وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة.

وقال أحمد أبوالدهب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن الأنشطة الطلابية من أكثر الطرق التى تزيد من تعلق الطالب بالدراسة والمدرسة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نبّهنا على المدارس بزيادة النشاط الطلابى لزيادة تعلق الطلبة بالمدرسة وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية والصف الأول الابتدائى، والانطباع الأول للطلاب عن الدراسة مبشر».

وأوضح «أبوالدهب» أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم رصدت تكدس بعض أولياء الأمور أمام بعض المدارس فى الساعات الأولى من صباح اليوم خلال مرافقتهم لأبنائهم.

مشيراً إلى التوجيه بالتواصل مع المواطنين ودخول كل الطلاب قبل الساعة الثامنة صباحاً، وبدء اليوم الدراسى وانتظام الدراسة، مع التوجيه بمنع دخول أولياء الأمور لمنع الزحام داخل المدرسة.