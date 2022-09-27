أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27-9-2022 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الفاكهة استقرارا في الأسواق اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر وأعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور سعر المانجو والجوافة والكمثري والرمان وغيرها من الأنواع المختلفة.

ونستعرض أسعار مختلف الأنواع في سوق العبور والأسواق المصرية وفق الجولة التي تقوم بها «الوطن» صباح كل يوم في الأسواق وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

تختلف أسعار الفاكهة باختلاف الأسواق، حيث سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 10 حتى 15 جنيها، واختلف سعر كيلو المانجو السكري بين 16 و18 جنيهًا، أما المانجو الفص وصل سعر الكيلو منها حتى 50 جنيها.

واختلف سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات حتى 12 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الرمان بين 10 و13 جنيهًا، واختلف سجل سعر كيلو الجوافة بين 12 و15 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر لـ30 جنيها، كما سجل سعر الكمثرى نحو 15 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 22 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكمثرى بين 15 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وفي سوق العبور سجلت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها كما يلي:

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو التين البرشومي بين 6 و12 جنيها.

اختلف سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

واختلفت أسعار المانجو بين 9 و30 جنيهًا وذلك باختلاف نوع المانجو ما بين زبدية وعويس وفص.