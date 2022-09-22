أسعار الفاكهة اليوم الخميس 22-9-2022 في الأسواق المصرية

تباينت اليوم أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، بالتزامن مع نهاية موسم الصيف وبداية الخريف الذي يضم الكثير من الفاكهة الشتوية المختلفة، مثل البرتقال بأنواعه والرمان والجوافة، وغيرها من أصناف الفاكهة المختلفة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، وذلك وفق جولة صباحية أجرتها في الأسواق، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لسوق العبور، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل اليوم الخميس، سعر كيلو الجوافة بين 12 و15 جنيهًا، وتراوح سعر الرمان بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، وكيلو التفاح البلدي بين 10 و12 جنيهًا، كيلو البلح الرملي بين 22 و25 جنيهًا، سعر كيلو الكمثرى بين 15 و16 جنيهًا.

وتراوح سعر المانجو الزبدية بين 10 و15 جنيهًا، وكيلو السكري بين 16 و18 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، فيما وصل المانجو الفص إلى 50 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

واختلفت اليوم الخميس الموافق 22 -9-2022 أسعار الفاكهة بسوق العبور، كما يلي:

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 6 و10 جنيهات.

العنب النباتي الأصفر بين 5 و6 جنيهات.

العنب الأحمر تراوح بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو التفاح البلدى بين 5 و7 جنيهات.

كيلو البلح الرملي تراوح بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

سعر كيلو الرمان بين 4 و10 جنيهات.