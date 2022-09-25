أسعار الفاكهة اليوم الأحد 25-9-2022 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار الفاكهة على نفس قيمتها السعرية منذ مطلع الشهر الجاري، ويرجع عدد من التجار، السبب إلى توافر المعروض.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية وأيضًا بسوق العبور، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

في سوق العبور جاء سعر الفاكهة أقل من باقي الأسواق التجارية، إذ سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، واختلفت أسعار المانجو بين 9 و30 جنيهًا وفقا للنوع ما بين فص وزبدية وعويس، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو البلح الرملي بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر الكانتلوب بين 4 و7.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الرمان بين 4 و10 جنيهات، كما اختلف سعر العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وفي سوق الدقي وسليمان جوهر، تراوح سعر كيلو الرمان بين 10 و13 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجوافة بين 12 و15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 10 و12 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البلح الرملي بين 22 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكمثرى بين 15 و16 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 10 و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 16 و18 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو المانجو الفص بين 45 و50 جنيهًا.