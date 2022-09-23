أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23-9-2022 في الأسواق المصرية

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، أسعار الفاكهة في الأسواق بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف وظهور أنواع أخرى من الفاكهة مثل الرمان والجوافة، واختلفت الأسعار من نوع لآخر.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الفاكهة بشكل يومي بسبب فوائدها وقيمتها الغذائية المرتفعة، ونستعرض فيما يلي، مختلف الفواكه وأسعارها بحسب جولة صباحية أجرتها «الوطن» في الأسواق والموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، وذلك اليوم الجمعة 23 سبتمبر الحالي، كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

اختلف سعر كيلو الرمان بين 10 و13 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 12 و15 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو التفاح البلدي بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البلح الرملي بين 22 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 15 و16 جنيهًا.

أسعار المانجو في الأسواق

اختلف سعر المانجو الزبدية بين 10 و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 16 و18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 45 و50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي في سوق العبور بين 4 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الرمان بين 4 و10 جنيهات، كما اختلف سعر العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 5 و8 جنيهات، كما اختلفت أسعار المانجو بين 9 و25 جنيهًا باختلاف النوع في سوق العبور.