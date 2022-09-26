أعمال مستحبة في المولد النبوي 2022.. «جمع أولادك وشاركهم القصص»

شهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث مكثفة عن أدعية وأعمال مستحبة في المولد النبوي 2022، إذ يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1444.

أدعية وأعمال مستحبة في المولد النبوي 2022

وفيما يتعلق بموضوع أدعية واعمال مستحبة في المولد النبوي 2022، قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف إن الاحتفال بالمولد النبوي على صورته الحالية، لم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتفال على صورته الطيبة من العادات العظيمة التي تعود عليها المجتمع المصري منذ سنوات طويلة بدأت منذ عهد صلاح الدين الأيوبي.

وبخصوص أدعية المولد النبوي 2022 والأعمال المستحبة، أضاف«الجمل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد اختصاص بعبادة معينة في ذكرى المولد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده وعندما سئل سيدنا محمد عن صيامه، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فِيهِ»، ولا يوجد ما نختص به من دعاء في هذا اليوم.

أوضح «الجمل» أن أفضل ما يستحب فعله هو الصلاة على رسول الله، وذلك من خلال كثرة الصلاة على النبي في هذا اليوم، بالإضافة إلى إمكانية صيام ذلك اليوم على أن لا يكون ذلك مخالف لضوابط السنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط احتفل بيوم مولده الشريف.

أفضل الأعمال المستحبة في المولد النبوي

وأشار إلى أن من أفضل الأعمال المستحبة في المولد النبوى أن يجلس كل رب أسرة مع أولاده ويتكلم معهم عن سيرة الرسول وأمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم، بالإضافة إلى شراء الحلوى وإدخال السرور على المسلمين وخاصة الأهل والأقارب والأطفال، وصلة الرحم أيضا في هذا اليوم من الأعمال المستحبة، وبكل أسف نجد بعض المتحدثين في الشأن الديني ممن يظن البعض أنه من الشيوخ والعلماء ما يحرمون الاحتفال بهذا اليوم.