احتفالات المولد النبوي الشريف 2022 بالمحافظات.. حلقات ذكر ومديح وحلوى

«حلوى المولد، عروسة وحصان، حلقات ذكر، زيارة الأضرحة، احتفالات الطرق الصوفية، توزيع الأرز بلبن والفول النابت»، الكثير من مظاهر الاحتفال التي ابتكرها أهالي المحافظات المختلفة، للابتهاج بالمولد النبوي الشريف، الذي تفصلنا عنه بضعة أيام قليلة، حيث يمارس المصريون طقوسا خاصة تميزهم عن غيرهم، وكذلك تختلف طريقة الاحتفال من محافظة لأخرى.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» طرق المحافظات وعاداتهم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، سواء فيما يخص الأطعمة أو الذكر، وغيرها من المظاهر الأخرى.

مسيرات بالأعلام وحلقات ذكر

ويقدس أهالي محافظة المنيا، موعد المولد النبوي الشريف كثيراً، حيث يحتفلون به بعدة طرق، بدءاً من تنظيم مسيرات يحمل فيها الأطفال أعلام مكتوب عليها آيات قرآنية والشهادتين، بينما يمتطون الخيول، فضلاً عن تنظيم حفلات ذكر وأناشد دينية ليلية تستمر على مدار أسبوع، يعقبها زفة المولد الذي يكون خلال يومي 11 و12 ربيع الأول، وكل عائلة تنظم مسيرة تجوب خلالها شوارع القرية، حيث تبدأ المسيرة عقب صلاة العصر وتنتهي ليلاً.

زفة الطرق الصوفية بالغربية

وفي محافظة الغربية، تنظم الطرق الصوفية احتفالية تسمى بـ "الزفة"، ابتهاجاً بالمولد النبوي الشريف، يحملون خلالها الرايات، مرددين الأناشيد الدينية، فضلاً عن شراء حلاوة المولد.

احتفالات المولد النبوي الشريف بالبحر الأحمر

وتعد مظاهر الاحتفالات بمولد الرسول، في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مميزة ومختلفة عن غيرها، حيث يتم توفير كافة أنواع الحلوى المرتبطة بالمولد النبوي، ويتم توزيعها على السياح سواء داخل الفنادق أو على الشواطئ وسط حالة من البهجة والفرحة.

حلوى وموسم في كفر الشيخ

وفيما يخص طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكفر الشيخ، فإنّه يرتبط بما يسمى «الموسم» وهو إرسال لحوم وفواكه وحلوى المولد لأقاربهم، فضلاً عن ذبح الطيور وإعداد عشاء جيد يجتمع حوله جميع أفراد الأسرة، ثم يتناولوا بعده حلوى المولد.

شراء عروسة المولد

وفي محافظة سوهاج، يحرص العرسان على شراء عروسة المولد، وعلبة الحلوى للعروس، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، بينما ترسل الأسر «الموسم» لبناتهم المتزوجات، فضلاً عن قيام الطرق الصوفية بتنظيم حلقات ذكر.

توزيع «الفول النابت» و«الأرز باللبن»

ويحرص أهالي سوهاج على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على طريقتهم الخاصة، بإعداد «النابت» و«الأرز باللبن»، وتوزيعه على المارة، وبينهم من يذهب إلى أحد الأضرحة الكبرى مثل ضريح ومسجد «العارف بالله السوهاجي»، ويقوم بذبح «مواشي أو أغنام»، ثم يقوم بتوزيعها على المتواجدين هناك، ومنهم من يصنع الطعام ويقوم باطعام الأهالي منها.

35 طريقة صوفية تحتفل بالمولد

وتعد أشهر المحافظات التي تحتفل بالمولد النبوي الشريف، هي أسوان، نظراً لانتشار الطرق الصوفية بها، حيث تحتفل 35 من الطرق الصوفية بالليلة الختامية احتفالاً بالمولد النبوي الشريف 2023، في ساحاتهم بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بإحيائها من خلال الاستماع لكبار القراء، والمنشدين، والمداحين المشهورين، وفي مقدمتهم الشيخ ياسين التهامي وأبنائه، والشيخ أمين الدشناوي، وتمتد السهرة والاحتفالات حتى طلوع شمس اليوم الثاني.

حفلات لمدة أسبوع

ومن أشهر الساحات التي تحتفل بالمولد النبوي الشريف هي مقر الاحتفالية بأرض المعراض بمدينة أسوان، حيث يجتمع فيها ما يزيد عن 20 من ساحات الطرق الصوفية، والذين يخيمون قبلها بنحو أسبوع، ويحتفلون على مدار عدة ليالي قبل الليلة الختامية، وكذلك يستضيفون الأهالي من خلال تقديم وجبة العشاء والمشروبات الساخنة والباردة احتفالاً بالمولد النبوي.

كما هو الحال في ساحة الأشراف الأدارسة والتي يتقدمهم فيها السيد الإدريسي من خلال الطوف بزفة المولد والتي يشارك فيها المئات بعد عصر يوم المولد ثم يعودون الى مقر الساحة الإدريسية بمركز دراو والاحتفال الليل من المنشدين والمداحين.

حلوى وعروسة وحصان بالشرقية

وتتزين شوارع محافظة الشرقية قبل أسبوعين من ذكرى المولد النبوي الشريف بالحلوى والعروسة والحصان، حيث يحرص الأهالي على شرائهم وتبادل علب الحلوى فيما بينهم على سبيل الهدايا، خصوصاً في القرى التي تحرص على زيارة بناتهم المتزوجات وإهدائهن بعلبة حلوى وعروسة وحصان إذا كانت نجلتهن أم لأطفال، وهي عادة أصيلة فكل فتاة متزوجة تنتظر "موسمها" زيارة أهلها بعلبة حلاوة المولد.

لحمة ومرق

وعند اقتراب الليلة الكبيرة، والتي تسمى بليلة «الذكر» يتجمع الأهل والأقارب من المحافظات البعيدة في بيت كبير العائلة، يقيمون يوم وليلة، ويطهون اللحوم، والمرق، وهي الأكلة الشهيرة في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي ويتناولون الطعام جميعاً الجيران والأهل والأقارب.

مقطورة وحلقات ذكر

وفي الليلة الكبيرة أو الليلة الختامية لذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمحافظة الشرقية، تجوب سيارة كبيرة مكشوفة «مقطورة» تحمل الأطفال وبها مكبرات للصوت تبث ذكر ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت، في الشوارع بمختلف القرى، ويلتف حولها الكبار والصغار قبل غروب الشمس، ثم تستقر أمام أقرب ضريح وتقدم الاحتفالية حتى فجر اليوم التالي.

تاريخ المولد النبوي

ويأتي تاريخ المولد النبوي الشريف لسنة 2022، يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر المُقبل، بينما توافق إجازة مولد الرسول يوم السبت 8 أكتوبر.