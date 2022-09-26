بينها تعديل مواعيد زيارة القلعة.. قرارات جديدة للمجلس الأعلى للآثار

ترأس السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة في الزمالك.

واستهل الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باستعراض الإنجازات التي نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس الأعلى للآثار خلال شهر سبتمبر الجاري، من بينها البدء في أعمال حفائر 9 مواقع أثرية للآثار المصرية، وأعمال تطوير عيون موسى وتطوير الآبار الخاصة بها، وأهم المشاريع الأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة منها بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، وكذلك أهم مشاريع مصر الوسطي، منها بدء أعمال الموسم الثاني لترميم مقبرتين رقم 29، 33 بمنطقة بني حسن بمحافظة المنيا، وتثبيت اللوحات الإرشادية بمدخل المنطقة الأثرية بصان الحجر، وجاري تجهيز مركز الزوار.

استمرار أعمال الصيانة لمقابر النبلاء بتل بسطة

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أعمال الصيانة التي تتم لماكينات مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقافة بالإسكندرية، وأعمال تطوير نظام الإضاءة، مع استمرار أعمال الصيانة لمقابر النبلاء بتل بسطة، لافتا إلى أن أبرز المشاريع القائمة في مصر العليا تتضمن ترميم وإظهار الألوان بالعديد من المعابد منها معابد إسنا وهابو والكرنك ودندرة وأبيدوس.

كما جرى استعراض جهود الإدارة العامة للآثار المستردة مع الجهات الوطنية في استرداد العديد من القطع الأثرية منها 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعتين من دولة بلجيكا، وافتتاح شجرة مريم بالمطرية، إحدى نقاط رحلة العائلة المقدسة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المشاريع الأثرية الجاري العمل بها حاليا؛ تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، ومنها معبد بن عزرا وحصن بابليون بمصر القديمة، والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وجامع الظاهر بيبرس بالسيدة زينب، إذ قام الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، باستعراض الموقف التنفيذي لمشروع ترميم الجامع والتأكيد على أنه جار الانتهاء من أعمال الترميم الأساسية للجامع.

رفع وتنمية الوعي السياحي والأثري

كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الفعاليات المتنوعة التي تنظمها المتاحف على مستوى الجمهورية؛ بهدف ربط فئات المجتمع بها، والعمل على رفع وتنمية الوعي السياحي والأثري.

وخلال الاجتماع، قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، تعديل مواعيد الزيارة الخاصة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة لتبدأ في الثامنة صباحا بدلا من التاسعة، وذلك ابتداءً من أول أكتوبر 2022.

كما وافق المجلس على الإهداء المقدم من إيهاب سعد الدين مصطفى إلى المجلس الأعلى للآثار، ويتكون من 109 قطع أثرية، التي كانت في حيازته، وذلك دون مقابل.

وجرى التأكيد على قرار مجلس الإدارة السابق بالموافقة على دخول المصريين والعرب والأفارقة والأجانب جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ما عدا مقابر كل من الملك توت عنخ آمون، والملك ستي الأول، والملك رمسيس السادس، والملكة نفرتاري بالأقصر، وأهرامات الجيزة من الداخل، مجانا، وذلك غدا الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.