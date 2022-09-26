وزير السياحة يستقبل السفير السعودي بالقاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير أسامة بن أحمد النقلي سفير السعودية بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية ووزير مفوض، وداليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وزير السياحة يؤكد عمق العلاقة بين البلدين

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار.

ومن جانبه، قدم السفير التهنئة للوزير على توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، متمنياً له التوفيق وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

تسهيل الحركة السياحية بين مصر والسعودية

وخلال اللقاء جرى مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها سبل تعزيز التعاون لتسهيل الحركة السياحية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى بحث الترتيبات الخاصة برحلات العمرة، كما جرى مناقشة سبل تعظيم الاستفادة السياحية للبلدين خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.