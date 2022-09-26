توصيات المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، توصيات المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية «اللغة - العمارة - الفنون - المخطوطات»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، موضحة أن المؤتمر ينعقد كل عامين، إذ تقوم اللجنة التنظيمية بالإعداد له ومنح الباحثين بالمؤتمر مدة شهر لإرسال الأبحاث بعد وضعها في قالب النشر الخاص بالمعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة، وذلك لإعداده للنشر في مطلع عام 2023 محور في المؤتمر المقبل عن ترميم وصيانة الآثار القبطية.

عمل قاعدة بيانات للأيقونات بالكنائس

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن توصيات المؤتمر، تتضمن الآتي:

- العمل على إعداد خطة ترميم وتوثيق وتسجيل الأيقونات بالكنائس والأديرة المصرية.

- عمل قاعدة بيانات لها ونشرها في كتالوج خاص بكل كنيسة باللغتين الإنجليزية والعربية.

- الثناء على جهود الدولة المصرية في إحياء وتوثيق مسار العائلة المقدسة في مصر.

- الاهتمام بنشر ودراسة الوثائق القبطية.

-الانتهاء من قاعدة بيانات المتحف القبطي لمعاونة الباحثين والاستفادة بها في المجالات البحثية المختلفة.

عمل قاعدة بيانات للمخطوطات القبطية بالأديرة

واشتملت التوصيات على التركيز على ضرورة دراسة التراث اللامادي والحياة الاجتماعية للأقباط بالاستعانة بالوثائق والمصادر المتعلقة بذلك، وعمل قاعدة بيانات للمخطوطات القبطية بالأديرة والكنائس والمكتبات العامة، وإتاحتها للباحثين مع نشرها على الإنترنت لفائدة الباحثين داخل وخارج مصر، والتركيز على دراسة الأحبار والأوراق والمواد المستخدمة في تنفيذ المخطوطات القبطية، وتنفيذ الأيقونات والرسومات الجدارية.