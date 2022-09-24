«بنك مصر» يشارك في تطوير وافتتاح مركز «الطب النفسي» بمستشفيات جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسى بمستشفيات جامعة عين شمس بعد تجديده.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أحمد عكاشة، مؤسس مركز الطب النفسى، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب السابق بجامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسى، والمهندس عمر حسين صبور، الرئيس التنفيذى لمكتب المهندس حسين صبور، ولفيف متميز من قيادات البنك والجامعة.

وفر الدعم الكامل لتجديده وإحلاله بـ30 مليون جنيه ضمن «مسئوليته المجتمعية» ودوره الخدمى

يأتى ذلك فى إطار الدور الرائد الذى قام به «بنك مصر»، بالتعاون مع مركز الطب النفسى التابع لمستشفيات جامعة عين شمس وجمعية نهضة طب عين شمس، وذلك من خلال توفير الدعم الكامل لتجديد وإحلال مركز الطب النفسى، حيث قام بدعم المركز بـ30 مليون جنيه، ويأتى ذلك حرصاً من بنك مصر على دعم كافة المشروعات التى تتعلق بالجانب الصحى الخدمى، وإيماناً من البنك بأهمية تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمريض النفسى، خاصة أن المرض النفسى لا يقل أهمية عن الجسدى، هذا ويرتكز التطوير على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى النفسيين بالشكل الذى يتناسب مع معايير الجودة الطبية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمركز وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

ويستكمل بنك مصر بهذا دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وكون الصحة أحد أهم المحاور التى يرتكز عليها فى دعمه للمجتمع، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع»، المشهرة تحت رقم «7045/ 2007» لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

جدير بالذكر أن «بنك مصر» أنفق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021، هذا وقد حاز مؤخراً عدة جوائز عالمية فى مجال المسئولية المجتمعية، منها جائزة أفضل بنك فى مجال «المسئولية المجتمعية - مصر 2022»، من مجلات «ذا جلوبال إيكونوميكس، جلوبال بيزنس، ذا يوروبيان البريطانية، إنترناشيونال فاينانس، جلوبال بيزنس أوت لوك».

ويسعى البنك دائماً إلى أن يقدم مثالاً يُحتذى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة فى دعم المجتمع والاقتصاد بشتى الوسائل المتاحة لجميع المجالات، ويعمل دائماً على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات والأنشطة التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.