بعد توقفها 40 عاما.. تنظيم بطولة الصعيد للسباحة في المياه المفتوحة بأسوان

قال المهندس ياسر إدريس، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، إن الاتحاد بصدد تنظيم أول بطولة للسباحة المياه المفتوحة في أسوان، بعد توقف دام 40 عاما.

أول بطولة للسباحة في المياه المفتوحة

وأضاف «إدريس»، أن البطولة تقام في الخامس من أكتوبر المقبل ضمن احتفالات أكتوبر، برعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبتنسيق كامل بين الاتحاد ممثلا في المهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، والدكتور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة، والدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، والذي صرح بأن الجامعة برئاسة الدكتور أيمن عثمان ترعى هذا الحدث الرياضي الكبير.

120 مشاركا في بطولة السباحة

وأكد المهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، أن البطولة سيشارك فيها أبطال المنتخب القومي لسباحة المياه المفتوحة الحاصلين على بطولة إفريقيا لهذا العام، إلى جانب مشاركة 120 سباحا وسباحة من مختلف محافظات الصعيد.

اهتمام كبير بالسباحة في أسوان

وتابع «دهب» أن هناك اهتماما كبيرا برياضة السباحة في الصعيد خلال الفترة الأخيرة، وهو الذي أظهر ثمارا بتحقيق السباحين في أندية الصعيد لأرقام مميزة وتحطيمهم الأرقام القياسية في البطولات السابقة، حيث توجد بطولات ومهرجانات صيفية وشتوية لسباحي محافظات الصعيد.

كما ستشهد بطولة السباحة المفتوحة في مياه النيل بأسوان، بعض المهرجانات والاحتفالات الأخرى، تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر.