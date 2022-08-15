لأول مرة.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بمشاركة 900 سباح بالمنيا

انطلقت صباح اليوم الاثنين بطولة الصعيد السابعة للسباحة، والمقامة لأول مرة بحمام سباحة جامعة المنيا، خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس الجاري، بمشاركة 900 سباح وسباحة، من 8 محافظات، تشمل 18 نادياً ومركزاً للشباب بصعيد مصر.

تقام البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة، فرع منطقة الصعيد، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة.

إقامة البطولات في محافظات الصعيد بصفة مستمرة

حضر افتتاح فعاليات البطولة كل من الدكتور طارق صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، ومندي محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد مصطفى، وكيل المديرية، والمهندس أدهم دهب، رئيس مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة، والدكتور أحمد جمعة، مدير إدارة الهيئات الرياضية، والدكتور أحمد حجازي، عضو مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة، والدكتور محمد حمدي، مدير العلاقات العامة.

وقال عميد كلية التربية الرياضية إن هذه البطولة ينظمها الاتحاد لأول مرة بمحافظة المنيا، مشيداً بدور الاتحاد المصري للسباحة في إقامة تلك البطولات بمحافظات الصعيد بصفة مستمرة، لنشر اللعبة وتشجيع النشء والشباب على ممارسة اللعبة.

12 حمام سباحة بالأندية ومراكز شباب المنيا

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية ممارسة السباحة، ومدى الاستفادة منها، مشيداً باهتمام الوزارة بمشروع الموهبة والبطل الأوليمبي، وحصول مصر على مراكز متقدمة في البطولات العالمية والقارية، كما أشاد بالتنظيم المتميز للاتحاد ومنطقة الصعيد، مرحباً بالمحافظات المشاركة، وأوضح أن المنيا تضم 12 حمام سباحة بالأندية ومراكز الشباب، تخضع للإشراف المباشر لمديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مجموعة من حمامات السباحة تستعد المديرية لطرحها للإنشاء، من خلال الاستثمار الرياضي.

وتشهد بطولة الصعيد السابعة للسباحة مشاركة 8 محافظات، هي المنيا، وبني سويف، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، بعدد 18 نادياً ومركزاً للشباب، بمشاركة أكثر من 900 سباح وسباحة، وتجري المنافسات على مدار 5 أيام، خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس، بحمام سباحة جامعة المنيا، وتشمل مختلف الفئات العمرية، وجميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق، والسباحات الحرة (الكرول) وسباحة الصدر(البرست) وسباحة الظهر (الباك) وسباحة الفراشة (الدولفين).