ختام فعاليات بطولة الصعيد الصيفية بمشاركة 900 سباح في المنيا غدا

قال المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، إن المنطقة ستختتم مساء غد الجمعة فعاليات البطولة الصيفية لمنطقة الصعيد للسباحة، بمجمع حمامات السباحة بكلية التربية الرياضية بالمنيا، والتي بدأت في 15 وتستمر إلى 19 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة 900 سباح وسباحة من 18 ناديا ومركز شباب يمثلون محافظات الصعيد.

البطولة الأكبر في الصعيد

وذكر «دهب»، في تصريحات صحفية، أن البطولة هي الأكبر في صعيد مصر، لأنها تضم أعدادا كبيرة تصل لـ900 سباح وسباحة، على مدار خمسة أيام، بنظام النقاط، مشيرا إلى أن البطولة تهدف إلى تدريب أبناء الصعيد للدخول في منافسات وتحقيق أرقام لرياضة السباحة، وهو ما حدث بالفعل بتحقيق أرقام قياسية تضاف لأبناء الصعيد في اللعبة.

وتابع رئيس منطقة الصعيد للسباحة، «نهدف أيضاً من خلال تنفيذ فعاليات البطولات الخاصة بالسباحة في صعيد مصر لنشر اللعبة، وهي هدف كبير يسعى له أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

مراحل عمرية

وأوضح «دهب»، أن البطولة شملت مراحل عمرية من 11 إلى 17 سنة، إضافة إلى المسابقة العمومية، وتدار المنافسات علي فترتين صباحية ومسائية لتفادي درجات الحرارة العالية في الصعيد خلال فصل الصيف.

وذكر أن البطولة تشهد تقدما ملحوظاً في مستوي اللاعبين، واتضح ذلك في الأرقام القياسية التي يتم تحطيمها في جميع السباقات، كما أننا سنستمر خلال الفترة القادمة في تنفيذ أنشطة منطقة الصعيد للسباحة للارتقاء بمستوى اللعبة.