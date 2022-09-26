اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «صُنع في مصر.. دار المَكَن»
كتب:
محمود البدوي
07:43 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 27 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- الصناعة قاطرة للتنمية وجذب الاستثمارات والقضاء على البطالة
- «صُنع في مصر.. دار المَكَن»
- دعم رئاسي للصناعة.. وقادة بيانات لـ 210 منشآت ..وتفاوض مع 74 موردًأ محليًا للاستغناء عن المستورد
- «الروبيكي» ستنافس عالميا ومستثمرون: القانون الجديد رفع معدلات تأسيس الشركات إلى 246%
- مدن متكاملة لتوطين الصناعات الحيوية.. ونقطة الانطلاق تبدأ بـ«الأثاث والجلود والذهب»
- نائب «مستثمري الصعيد»: توجيه المشروعات لـ «قبلي» في «الكيماويات والبتروكيماويات»
- «السيسي» يوجه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بالمدينة الطبية الجديدة
- «التخطيط»: إدراج منظومة متابعة «حياة كريمة» في منصة مبادرات الأمم المتحدة
- بدء العد التنازلي لـ «قمة المناخ» و«البيئة»: مصر تفتح ذراعيها للجميع
- قائمة جديدة لـ «العفو الرئاسي».. واللجنة: تسريع الإفراج يدعم الحوار الوطني
- الحكومة: الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة.. وبيعها لجهات أجنبية شائعة
الصفحة الثانية:
- بدء سداد مقدمات حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»
- تعاون «مصري – فرنسي» للتوعية بالنمو السكاني
- «عصمت» يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتطوير «القابضة للأدوية»
-«الداخلية» تستضيف دور مكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة دولية
- تعاون مصري – تشيكي في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية
- «التضامن»: ميكنة «بيانات الرعاية» لتحقيق مصلحة المستفيدين
- «الأمومة»: 1.8 مليار طفل يتنفسون هواءً ملوثًا
الصفحة الثالثة:
- «الملا»: استكشافات بترولية محتملة في منطقة البحر الأحمر
- امتحانات «الثانوية» تتضمن الاختيار من متعدد وأسئلة مقالية
- «التعليم العالي» تستعد لإعلان تنسيق الدبلومات
- المنتخب يواجه ليبيريا اليوم .. و«مجدي» بديلًا لـ «صلاح»
- «الأمم المتحدة»: حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ
- «بوتين»: على الغرب معاملتنا باحترام و «بلينكن» يحذر من «النووي»
- وزير الأوقاف: التعايش السلمي لا يعني اندماج دين في آخر
- «بنت الملك» مشروع تعاون لدعم الفتيات الأولى بالرعاية
الصفحة الرابعة:
- مدن صناعية وحوافز استثمارية وخطة لانتشال المصانع المتعثرة لدفع قاطرة الاقتصاد الوطني
- صُنع في مصر «دار المَكَن»
- دعم رئاسي لتحريك عجلة التنمية والهدف تحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار
- 12 قرارًا حكوميًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو والتصدير
- مدن متكاملة لتوطين الصناعات الحيوية .. و«الأثاث والجلود والذهب» نقطة الانطلاق
الصفحة الخامسة:
- مستثمرون: القانون الجديد رفع معدلات تأسيس الشركات إلى 246%.. ومناخ الأعمال آمن ومشجع لتحقيق معدلات نمو مرتفعة
- نائب «اتحاد المستثمرين للصعيد»: «السيسي» عمل بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.. ويفضل خلق فرص عمل كبيرة في محافظات الصعيد
- مقال لـ بسنت جمال تحت عنوان «مساع حثيثة .. جهود الدولة لتوطين الصناعة»
الصفحة السادسة:
- بطلة «حياة وكريمة»: السيسي يريد الطفل واعيًا .. وهذا أساس أدب الأطفال
- «الهجرة»: توفير محفزات ومميزات للمصريين بالخارج قريبا
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «مكتبة مصر بدمياط باقية»
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «غرقى طرطوس»
الصفحة السابعة:
- مقال للكاتب أحمد عبد الظاهر تحت عنوان «الرقابة المالية على الهيئات الرياضية»
- مقال للكاتبة أمينة خيري تحت عنوان «الفنان» محمد رمضان ومقاومة الإسكندرية
- مقال للكاتب عيسى الزرعوني تحت عنوان «بدو الديجيتال .. رافد ثقافي واستثماري أيضًا»
- مقال للكاتبة لينا مظلوم تحت عنوان «مهرجان القاهرة للدراما»
- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «الروم والفرس .. الغرب والشرق»
- مقال للكاتبة سحر الجعارة تحت عنوان «كأنما أحيا الناس جميعا»
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- رحلات للاحتفال بـ «يوم السياحة العالمي»: بلدنا أحلى .. وأولى
- أزياء واستعراضات تراثية احتفالا بـ «الإسماعيلية للفنون الشعبية»
- «قفاص» بالوراثة: ولا كل من مسك «الجريد».. فنان
- ديليفري بضاعة صيفا ودورة مدارس شتاء : أكل العيش «شيماء» بتحليه