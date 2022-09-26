اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «صُنع في مصر.. دار المَكَن»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 27 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- الصناعة قاطرة للتنمية وجذب الاستثمارات والقضاء على البطالة

- «صُنع في مصر.. دار المَكَن»

- دعم رئاسي للصناعة.. وقادة بيانات لـ 210 منشآت ..وتفاوض مع 74 موردًأ محليًا للاستغناء عن المستورد

- «الروبيكي» ستنافس عالميا ومستثمرون: القانون الجديد رفع معدلات تأسيس الشركات إلى 246%

- مدن متكاملة لتوطين الصناعات الحيوية.. ونقطة الانطلاق تبدأ بـ«الأثاث والجلود والذهب»

- نائب «مستثمري الصعيد»: توجيه المشروعات لـ «قبلي» في «الكيماويات والبتروكيماويات»

- «السيسي» يوجه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بالمدينة الطبية الجديدة

- «التخطيط»: إدراج منظومة متابعة «حياة كريمة» في منصة مبادرات الأمم المتحدة

- بدء العد التنازلي لـ «قمة المناخ» و«البيئة»: مصر تفتح ذراعيها للجميع

- قائمة جديدة لـ «العفو الرئاسي».. واللجنة: تسريع الإفراج يدعم الحوار الوطني

- الحكومة: الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة.. وبيعها لجهات أجنبية شائعة

الصفحة الثانية:

- بدء سداد مقدمات حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»

- تعاون «مصري – فرنسي» للتوعية بالنمو السكاني

- «عصمت» يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتطوير «القابضة للأدوية»

-«الداخلية» تستضيف دور مكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة دولية

- تعاون مصري – تشيكي في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية

- «التضامن»: ميكنة «بيانات الرعاية» لتحقيق مصلحة المستفيدين

- «الأمومة»: 1.8 مليار طفل يتنفسون هواءً ملوثًا

الصفحة الثالثة:

- «الملا»: استكشافات بترولية محتملة في منطقة البحر الأحمر

- امتحانات «الثانوية» تتضمن الاختيار من متعدد وأسئلة مقالية

- «التعليم العالي» تستعد لإعلان تنسيق الدبلومات

- المنتخب يواجه ليبيريا اليوم .. و«مجدي» بديلًا لـ «صلاح»

- «الأمم المتحدة»: حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ

- «بوتين»: على الغرب معاملتنا باحترام و «بلينكن» يحذر من «النووي»

- وزير الأوقاف: التعايش السلمي لا يعني اندماج دين في آخر

- «بنت الملك» مشروع تعاون لدعم الفتيات الأولى بالرعاية

الصفحة الرابعة:

- مدن صناعية وحوافز استثمارية وخطة لانتشال المصانع المتعثرة لدفع قاطرة الاقتصاد الوطني

- صُنع في مصر «دار المَكَن»

- دعم رئاسي لتحريك عجلة التنمية والهدف تحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار

- 12 قرارًا حكوميًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو والتصدير

- مدن متكاملة لتوطين الصناعات الحيوية .. و«الأثاث والجلود والذهب» نقطة الانطلاق

الصفحة الخامسة:

- مستثمرون: القانون الجديد رفع معدلات تأسيس الشركات إلى 246%.. ومناخ الأعمال آمن ومشجع لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

- نائب «اتحاد المستثمرين للصعيد»: «السيسي» عمل بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.. ويفضل خلق فرص عمل كبيرة في محافظات الصعيد

- مقال لـ بسنت جمال تحت عنوان «مساع حثيثة .. جهود الدولة لتوطين الصناعة»

الصفحة السادسة:

- بطلة «حياة وكريمة»: السيسي يريد الطفل واعيًا .. وهذا أساس أدب الأطفال

- «الهجرة»: توفير محفزات ومميزات للمصريين بالخارج قريبا

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «مكتبة مصر بدمياط باقية»

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «غرقى طرطوس»

الصفحة السابعة:

- مقال للكاتب أحمد عبد الظاهر تحت عنوان «الرقابة المالية على الهيئات الرياضية»

- مقال للكاتبة أمينة خيري تحت عنوان «الفنان» محمد رمضان ومقاومة الإسكندرية

- مقال للكاتب عيسى الزرعوني تحت عنوان «بدو الديجيتال .. رافد ثقافي واستثماري أيضًا»

- مقال للكاتبة لينا مظلوم تحت عنوان «مهرجان القاهرة للدراما»

- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «الروم والفرس .. الغرب والشرق»

- مقال للكاتبة سحر الجعارة تحت عنوان «كأنما أحيا الناس جميعا»

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- رحلات للاحتفال بـ «يوم السياحة العالمي»: بلدنا أحلى .. وأولى

- أزياء واستعراضات تراثية احتفالا بـ «الإسماعيلية للفنون الشعبية»

- «قفاص» بالوراثة: ولا كل من مسك «الجريد».. فنان

- ديليفري بضاعة صيفا ودورة مدارس شتاء : أكل العيش «شيماء» بتحليه