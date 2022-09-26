بوتين يمنح الأمريكي الهارب سنودن الجنسية الروسية

بعد 9 سنوات من المطاردات واجهها الجندي السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، المخابرات الأمريكية، إدوارد سوندن بعد تسريب معلومات في غاية السرية على فلاش ميموري تخص الجيش الأمريكي، دخلت روسيا الاتحادية على الخط بإعطاء سنودن الجنسية الروسية؛ ليصبح مواطنا اتحاديا له كامل الحقوق وسيتم حمايته.

بوتين يمنح سنودن الجنسية

وأعلن وكالة الأنباء الروسية (تاس)، في بيان عاجل، موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعطاء الجنسية الروسية لسنودن استنادا إلى الفقرة أ من المادة 89 من دستور روسيا الاتحادية ليصبح سنودن المولود في 21 يونيو 1983 في أمريكا حاملا لجنسية روسيا.

بداية حكاية سنودن

بدأت حكاية سنودن عام 2013 بتسريب بيانات في غاية الدقة والسرية في غفلة من وكالة الأمن الأمريكي كشف خلالها عن طرق مراقبة استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية واستخبارات بريطانيا للأشخاص ومواطنين هذه الدول دون علمهم، وذكر حينها سنودن أن المراقبة كانت بشكل غير قانوني وشملت التنصت على قادة دول أجنبية دون معرفتهم بالأمر.

هرب من أمريكا إلى آسيا ثم الإقامة في روسيا

وهرب سنودن من أمريكا إلى هونج كونج وبعدها استقر في روسيا عام 2014 عندما طالبت أمريكا هونج كونج بتسليمه وحصل على إقامة دائمة وبدأت بعدها أمريكا تعمل على ملاحقته وأصدرت أوامر باعتقاله.

أمريكا تلغي جواز سفره

وألغت الولايات المتحدة الأمريكية جواز السفر الخاص به وسلم الوثائق التي حصل عليها إلى سلطات هونج كونج، وحصل بعد هذه المغامرات على جائزة سام آدامز وتم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، وأعلن عن عيشه في مكان غير معلوم في روسيا وحصل على الإقامة الدائمة في 2020 وينتوي التقدم للحصول على الجنسية الروسية وهو ما حدث قبل دقائق قليلة من نشر هذا التقرير.