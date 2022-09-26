روسيا تحاول الهروب من العقوبات الغربية باستخدام العملات الرقمية

ذكرت صحيفة «كريبتو بوليتان»، أنّ روسيا كانت تتخذ خطوات، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ لإضفاء الشرعية على إطارعمل سيشهد قيام سكان البلاد بتعويض المدفوعات الدولية بالعملات المشفرة، ومع ذلك فإنّ هناك تصورًا سلبيًا متزايدًا بأن هذا التحديث قد لا يكون قادرًا على مساعدة البلاد على التهرب من العقوبات من الخارج.

وتعرضت روسيا لعقوباتٍ قاسيةٍ من قبل دول حلف الناتو، والولايات المتحدة بعد أن أطلقت العملية العسكري الخاصة في أوكرانيا.

الولايات المتحدة تعمل على تقويض روسيا

ووفقًا لبيان روسيا قبل بضعة أسابيع، فإنها ستمكن مستوطنات التشفير عبر الحدود المستخدمين من تنفيذ صفقات بين الدول وتخفيف آثار العقوبات على اقتصاد البلاد. ونشرت وزارة المالية في البلاد الخبر بعدما أعلنت تعاونها مع البنك المركزي في إطار العمل الجديد، مؤكدة سعي الدولة للاتفاق على جميع الجوانب المتعلقة باستخدام الأصول الرقمية للمعاملات في الخارج.

ومع ذلك، تحاول الولايات المتحدة إنشاء إطار عمل جديد من شأنه أن يحبط اختيار روسيا في البحث عن ملاذ في الأصول الرقمية، ما يعني القضاء على كل فرص موسكو في التهرب من العقوبات من قبل الغرب باستخدام الأصول الرقمية.

استخادم العملات الرقمية وهم كبير

مع انتشار هذه التحديثات الجديدة، نشر الخبراء في مجال التشفير بعض من مناقشتهم حول إذا ما كان بإمكان روسيا التهرب من العقوبات باستخدام التشفير أم لا، وأجرت صحيفة في روسيا مقابلات مع العديد من كبار خبراء التشفير في البلاد وجمعت إجاباتهم في مقال واحد؟

ووفقًا لمدير تنفيذي في Exmo، في تبادل التشفير، فإنّ عملية التفكير وراء التحديث وهم كبير. ويعتقد أنّه بينما تفكر الدولة في هذه الفكرة، سيكون من الصعب على شركائها التهرب من العقوبات لأنهم لن يكونوا قادرين على إخفاء معاملات التشفير الكبيرة.

وكشفت الصحيفةأنّ موسكو كانت تجري محادثات مع الشركات التي أرادت إنشاء نظام مدفوعات دولي مع التشفير، ولكن تم تجنب الفكرة من قبل المنظمين في ذلك الوقت.