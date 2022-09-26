شروط وطريقة التقديم لوظائف ملحق طبي 2022 بوزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان حاجتها لشغل وظائف ملحق طبي 2022، وذلك بالمكتب الطبي في «لندن، باريس، واشنطن»، وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة.

شروط التقدم لوظيفة ملحق طبي 2022

وجاءت أبرز الشروط الخاصة بوظيفة ملحق طبي 2022 هي الحصول على بكالوريوس طب وجراحة، وأن يكون المتقدم سبق له قضاء مدة خدمة فعلية قدرها 10 سنوات بجهة عمله.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة ملحق طبي 2022

وجاءت المستندات المطلوبة للتقدم لـ وظائف وزارة الصحة على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولأبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى، كما يجب أن يكون غير متزوج من أجنبي.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 56 عاما وقت التقدم للإعلان حتى يسمح له استكمال فترة التدريب.

- أن يكون المتقدم حسن السمعة ولا يسبق له توقيع جزاء تأديبي خلال الخمس سنوات السابقة على الإعلان.

- اجتياز مراحل الترشيح والتدريب وفقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل كبير.

- إجادة التعامل مع أنظمة وبرمجيات الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

- أن يكون واسع الثقافة وقادرا على تحمل المسؤولية.

- أن يكون المتقدم طبيبًا ويجب أن يكون معينا بوزارة الصحة والسكان أو إحدى الجهات التابعة لها أو شاغلًا لوظيفة أستاذ بإحدى الجامعات الحكومية المصرية أو شاغلًا لوظيفة أستاذ باحث بإحدى المراكز والمعاهد أو الهيئات الحكومية، ومن الأفضل أن يكون حاصل على الدكتوراه.

طريقة التقدم لوظيفة ملحق طبي 2022

وتقدّم الطلبات باليد للإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بديوان عام وزارة الصحة والسكان بعنوان 3 شارع مجلس الشعب، ولن يلتفت للطلبات الوارد بالبريد، ويكون آخر موعد للتقديم هو 29 سبتمبر الحالي.