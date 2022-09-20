14 وظيفة شاغرة في «التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي».. الأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حاجته لشغل 14 وظيفة «مهندس»، بينها 8 مهندسين مدني و3 كهرباء و3 ميكانيكا بنظام التعاقد، وذلك بالوظائف التخصصية بالشركة، على أن يجيد المتقدمين للوظائف اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، ويستمر التقديم من اليوم 20 سبتمبر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل.

مهام الوظائف المطلوبة

وحدد الجهاز المهام المطلوبة للمهندسين المدني من خلال الإشراف والتنفيذ للأعمال المدنية لمشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما حددت مهام مهندسي الميكانيكا بالإشراف والتنفيذ للأعمال الميكانيكية لمشروعات الجهازالتنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومهندسي الكهرباء بالإشراف والتنفيذ للأعمال الكهربائية لمشروعات الجهازالتنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

شروط التقديم في الوظائف

واشترط الجهاز ألا تقل سنوات الخبرة للمتقدمين عن 3 سنوات في مجال إنشاء محطات وروافع وشبكات مياه الشرب، وألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما، ولا يقل التقدير عن جيد.

الأوراق المطلوبة للوظائف

وحدد الجهاز الأوراق المطلوبة للتقديم، والتي تضمنت شهادة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وشهادة المعاملة العسكرية أو الخدمة العامة وشهادات الخبرة وصورة من الرقم القومي وعضوية نقابة المهندسين وآخر إيصال سداد للنقابة.

وتقدم الأوراق المطلوبة «ورقيا» في مقر الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بشارع رمسيس بالقاهرة.