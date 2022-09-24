وظائف شاغرة في «مياه الشرب والصرف الصحي».. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشغل بعض الوظائف الخالية بالجهاز، على أن يتم التقدم للوظائف خلال 15 يوما في الفترة من 20 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبل.

وظائف خالية في شركة مياه الشرب

وجاءت تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على النحو التالي:

وظيفة محاسب بنظام التعاقد

الجهة طالبة الإعلان: الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وصف الوظيفة: القيام بأعمال المحاسبة والمراجعة وجميع أعمال الحسابات المالية

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف

المهارات الأساسية: إجادة اللغة الإنجليزية

المهارات الفنية: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة في مجال التخصص

العدد المطلوب: 4 أفراد

الشروط والأوراق المطلوبة للوظائف

ويشترط للتقدم للوظيفة ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، وأن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة «محاسبة» بتقدير جيد.

وتضمنت المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة:

- شهادة المؤهل

- شهادة الميلاد

- شهادة المعاملة العسكرية أو الخدمة العامة أو المعافاة

- شهادات خبرة

- صورة من الرقم القومي

على أن تقدم البيانات في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في 44 شارع رمسيس بالقاهرة.

وظيفة مهندس بنظام التعاقد

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، عن شغل وظائف مهندس مدني وميكانيكا وكهرباء، بنظام التعاقد الرسمي.

الجهة طالبة الإعلان: الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وصف وظيفة مهندس مدني: الإشراف والتنفيذ للأعمال المدنية لمشروعات الجهاز.

وصف وظيفة مهندس ميكانيكا: الإشراف والتنفيذ للأعمال الميكانيكية لمشروعات الجهاز.

وصف وظيفة مهندس كهرباء: الإشراف والتنفيذ للأعمال الكهربائية لمشروعات الجهاز.

العدد المطلوب: 14 مهندسا «8 مهندس مدني و3 مهندس ميكانيكا و3 مهندس كهرباء».

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

المهارات الأساسية: إجادة اللغة الإنجليزية

المهارات الفنية: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة في مجال إنشاء محطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي

شروط التقدم للوظائف المطلوبة

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما، وأن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد.

وتضمنت المستندات المطلوبة لشغل الوظائف:

- شهادة المؤهل

- شهادة الميلاد

- شهادة المعاملة العسكرية أو الخدمة العامة أو المعافاة

- شهادات خبرة

- صورة من الرقم القومي

- عضوية نقابة المهندسين

- آخر إيصال سداد للنقابة

ويتم تقدم البيانات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في 44 شارع رمسيس بالقاهرة.