تفاصيل وظائف الجوازات السعودية عبر منصة أبشر.. التخصصات والشروط

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلة للشؤون العسكرية فتح باب التسجيل للمديرية العامة للجوازات للتقديم على وظائف برتبه جندي للرجال، وذلك عبر منصة «أبشر» للتوظيف، وفق ما نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفيما يلي يكشف موقع جريدة «الوطن» في إطار الموضوعات الخبرية التي تنشرها وتجيب على أسئلة القراء، حيث نعرض تفاصيل وظائف الجوازات في السعودية عبر منصة أبشر، ووفق الموقع الرسمي للجوازات السعودية في السطور التالية:

موعد التقديم لوظائف الجوازات في السعودية

وبحسب موقع الجوازات السعودية فإنه يمكن للتقديم على رتبة جندي للرجال خلال الفترة من يوم السبت الموافق 28 صفر 1444هـ والموافق 24 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 3 ربيع أول 1444هـ 2022 الموافق 29 سبتمبر وذلك عبر منصة أبشر.

تخصصات وظائف الجوازات للرجال

وجاءت التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف الجوازات السعودية كالتالي:

شبكات الحاسب الآلي، برمجة الحاسب الآلي، الأمن السيبراني، الدعم الفني، الإمداد والتموين، الموارد البشرية، اللغة الاسبانية، اللغة الأوردو، اللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، اللغة اليابانية، اللغة الفرنسية، اللغة الروسية، اللغة البنغالية، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، علم المعلومات.

فضلا عن التخصصات الآتية، فني التمديدات الكهربـائية، فني إلكترونيات، فني تبريد وتكييف، فني الأنظمة الهيدروليكية، فني أنظمة السلامة، فني أنظمة الحريق، فني كاميرات، القانون، الشريعة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، المحاسبة، الحج والعمرة، تحليل البيانات، التطوير والتنظيم الإداري، إدارة المخاطر.

شروط التقديم لوظائف الجوازات

وجاءت الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف الجوازات السعودية كالآتي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط، فيكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

- التقديم متاح عبر منصة أبشر للتوظيف.

- ألا يكون متزوجا من غير سعودية.

- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وللشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

- الهوية الوطنية للمتقدم سارية خلال فترة التقديم.

- حسن السير والسلوك، ولم يدان في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز المتقدم للفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكل إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

- ألا يكون قد سبق للمتقدم للتعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.