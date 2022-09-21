سلسلة من الفعاليات بمتاحف مصر احتفاء بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد

سلسلة من الفعاليات وورش العمل والندوات، تنظمها متاحف وزارة السياحة والآثار، احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد وبداية علم المصريات، وهو الحدث الذي يوافق 27 سبتمبر، حيث سيشهد اليوم فتح المواقع الأثرية والمتاحف بالمجان وخصم 50% على تذاكر متحف الحضارة.

وبحسب بيان لقطاع المتاحف، يشهد متحف الحضارة المصرية على مدار الأسبوع القادم، إقامة عدد من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات تتماشى مع المتحف، الذي يضم حضارات مصرأ والتي انطلقت من حضارة مصر الفرعونية وصولا للعصر الحديث، وتختتم بمحاضرة مهمة عن علم المصريات وكيف تم اكتشاف قواعده باكتشاف شامبليون لأساسيات اللغة المصرية القديمة.

حجر رشيد بالمتحف القبطي

ويقيم المتحف القبطي بعض الورش الفنية للطلبة، لعمل نموذجا لحجر رشيد من الطين ولوحات فنية ومشغولات يدوية ومجسمات لحجر رشيد، فيما أعلن القسم التعليمي بمتحف المجوهرات الملكية، عن إقامة ورشة فن الكاريكاتير للأطفال والشباب يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 26 و27 سبتمبر، ضمن احتفالات مرور 200 عام على اكتشاف علم المصريات، وبمناسبة يوم السياحة العالمي.

ملتقى علمي بسقارة

أما متحف إيمحتب بسقارة، فينظم ملتقى علمي بعنوان «كنوز سقارة»، بمناسبة مرور مائتي عام على نشأة علم المصريات واكتشاف حجر رشيد، ويتحدث الدكتور محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة، عن حفائر جنوب سقارة مجموعة الملك «مري إن رع»، يليها محاضرة أحمد مصطفى، مدير موقع حفائر بعثة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بسقارة، عن «حفائر تبة الجيش بسقارة»، ويختتم اليوم بمحاضرة ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، الذي سيتحدث عن «إيمحتب عميد الطب والهندسة».