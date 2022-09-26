«الذكاء الاصطناعي بالمنوفية»: تدريب 100 طالب بوزارة الاتصالات على أحدث البرامج الرقمية

قال الدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية أو شيئا جديدا ولكنه يستخدم منذ زمن بعيد، والتكنولوجيا المستخدمة على مستوى العالم تدفع إلى البحث عن التطوير لمواكبة تضخم البيانات وأحجامها في مختلف القطاعات.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح «عبد الرؤوف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التحكم في التلوث والمرور والزراعات الدقيقة والعلاج ارتبط بالذكاء الاصطناعي، وأصبح خريج الكلية هو الأول على مستوى العالم من حيث توافر فرص العمل، وكل 10 وظائف على مستوى العالم من بينهم 8 لخريجي علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

تعليم الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن الدولة توفر فرصا كبيرة لتعليم الذكاء الاصطناعي، وكان عدد الدفعة الأولى 138 طالبا لتوفير أعلى جودة ممكنة في العملية التعليمية، وجرى تدريب 100 طالب منهم في وزارة الاتصالات بمجالات دقيقة مناظرة للتخصصات التي درسوها ومنها علوم البيانات واستثمارها بشكل كبير، موضحا أن التحكم في محركات البحث الجديدة أصبح بحاجة لمزيد من التحكم للتعامل مع كم المعلومات المتزايد.

100 فرصة تدريبية من وزارة الاتصالات

وأكد عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، أن الكلية حصلت على 100 فرصة تدريبية ضمن 2000 فرصة متاحة من وزارة الاتصالات لخريجي كليات الذكاء الاصطناعي، وهم العناصر المتميزة والمحققين لنجاح في الدراسة والتطبيقات العملية.