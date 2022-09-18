تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية و«تيراداتا» لتطوير منهج الذكاء الاصطناعي

ثمنت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة «تيراداتا مصر» للتعاون في إعداد وتطوير منهج تدريبي متكامل لطلاب الجامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مع التركيز على الخبرة العملية والصناعية، وكذلك تمكين أعضاء الجامعة وطلابها من الدخول على المنصة الإلكترونية التعليمية لشركة «تيراداتا» العالمية، التي تحتوى على العديد من المصادر التعليمية المتخصصة في مجالات تحليل البيانات، بالإضافة إلى كم كبير من البيانات على منصة الشركة.

تطوير منهج تدريبي عن الذكاء الاصطناعي

وأوضحت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنَّ الاتفاقية سوف توفر استخدام برنامج «Teradata Vantage License» لمدة 3 سنوات لتطوير مهارات الطلاب واستخدامها في مشاريعهم وتنظيم مسابقات بين الطلاب، فضلاً عن اشتراك الجانبين في تطوير منهج تدريبي لطلاب الجامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات مع التركيز على الخبرة العملية والصناعية، كما سيتمّ تنظيم محاضرات سنويا لشخصيات تقنية في الإدارة العليا لـ«تيرا داتا» يحضرها أعضاء الجامعة وطلابها.

توحيد البيانات

وأضافت الدكتورة ريم بهجت أن البرامج التدريبية في الاتفاقية تتضمن مجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة بالبيانات الضخمة وتحليلها، ومنها؛ أساسيات الذكاء الاصطناعي، ودورة حياة البيانات (الاستخلاص والتحويل والدمج)، وتوحيد البيانات، وأساسيات تمثيل البيانات وتصورها، وأدوات فهم البيانات وحالات الاستخدام في الصناعة.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شهد مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية وشركة «تيراداتا مصر»، ووقع مذكرة التفاهم، الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والمهندس خالد حمودة مدير عام شركة تيراداتا مصر.

بناء مصر الرقمية

ومن جهته، أعرب ريتشارد بيتلي نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تيراداتا» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن تطلع الشركة للتواجد بشكل أكبر في مصر، مشيداً بالتطور الذى تشهده مصر في كافة القطاعات وفي مقدمتها التعليم الجامعي، فضلاً عن الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الداعم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وخططها لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتعامل مع البيانات.

وأكّد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تيراداتا» اهتمام الشركة بالاستفادة من احترافية الشباب المصري في مشروعات الشركة بمصر وكذلك بالتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية خاصة في مجالات إدارة التكنولوجيا وتكنولوجيا الأعمال.

جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.