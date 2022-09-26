تصعيد خطير.. مقاتلات صينية تحلق فوق مدمرة أمريكية قرب مضيق تايوان

في ظل تصاعد التوترات في مضيق تايوان، بين بكين وواشنطن، أظهرت لقطات جديدة، اليوم الاثنين، تحليق طائرتين حربيتين للقوات الجوية الصينية فوق مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، في حركة توضح المناوشات المتزايدة بين القوات الأمريكية والصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقاً لما أورد موقع «ذا وور زون».

شوهدت الطائرات المقاتلة الصينية من طراز «جي-15»، وهي تحلق فوق مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، في مقطع فيديو تم عرضه مؤخراً على تليفزيون الصين الحكومي.

محلل عسكري: الصين ترد على «استعراض القوة» للسفن الأمريكية

ورجح توماس نيوديك، المحلل العسكري، أن تلك التصعيدات في مضيق تايوان، تأتي كرد بكين لما أسماه «باستعراض القوة» الذي أجرته السفن الحربية الأمريكية في تلك المنطقة وأماكن أخرى في آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف «نيوديك»: «في الواقع، كان مضيق تايوان مسرحاً للنشاط العسكري المكثف مؤخراً من قبل الصين والولايات المتحدة وحلفائها»، وأشار إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان في أوائل أغسطس، أثارت سلسلة من التدريبات العسكرية في المضيق استمرت طوال الشهر الجاري.

وتجري السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية بما يسمى «بدوريات حرية الملاحة»، وعادة ما تلقى رفضا حادا من السلطات الصينية.

زيارة كاميلا باركر لكوريا الجنوبية تزيد توترات المنطقة

وعلى بعد 1500 كيلومتر، شمال شرق المضيق الذي يشهد تزايدا في التوترات بين الغرب وبكين، تزور حالياً كاملا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دولة كوريا الجنوبية، الأمر الذي قد يدفع كوريا الشمالية إلى تنفيذ تجربة نووية خلال زيارة هاريس، حيث تستعد بيونغ يانغ لهذا الاختبار النووي.

يذكر أن الجيش الصيني أطلق تدريبات واسعة النطاق تحيط بجزيرة تايوان من 6 اتجاهات، ردا على زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في مطلع شهر أغسطس الماضي الأمر الذي أثار التوترات في تلك المنطقة من العالم.