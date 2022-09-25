تفاصيل جديدة حول صاورخ كوريا الشمالية.. الإطلاق من منطقة بتايتشون

كشفت السلطات الكورية الجنوبية، تفاصيل حول إطلاق جارتها الشمالية، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، في وقت سابق، من اليوم الأحد، قالت «هيئة الأركان المشتركة»، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة في «تايتشون» أو حولها، بإقليم بيونجان الشمالي، في الساعة 6:53 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مسؤولون عسكريون كوريون جنوبيون إن الجارة الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا، قبالة ساحلها الشرقي في أول تجربة لـ«بيونج يانج» منذ يونيو الماضي.

الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل

وأشارت«الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، في رسالة نصية، إلى جيش بلادها ، يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع «واشنطن» مع تعزيز المراقبة واليقظة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

إطلاق الصاروخ قبل زيارة مقررة لنائبة بايدن إلى كوريا الجنوبية

وجاء إطلاق «بيونج يانج»، للصاروخ، بعد وصول حاملة طائرات أمريكية «يو إس إس رونالد ريجان» إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة، وقبل زيارة مقررة لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تزورهاريس، كوريا الجنوبية في الأيام المقبلة كجزء من رحلة إلى المنطقة تشمل اليابان للمشاركة في الجنازة الوطنية لرئيس الوزراء الياباني السابق «شينزو آبي»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وكان الرئيس الكوري الجنوبي ،«يون سوك يول»، الذي تولى منصبه في مايو من العام الجاري، وعد بموقف أكثر صرامة بشأن الجارة الشمالية، مشيرا إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن منظمة «الأمم المتحدة»، حظرت على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية.