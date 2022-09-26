تايوان ترصد 15 مقاتلة صينية قرب سواحلها.. وبدء مناروات أمريكية - كورية جنوبية

شهدت عدد من الدول الأسيوية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، رصد سلطات «جزيرة تايوان»، 15 طائرة مقاتلة صينية بالقرب من سواحلها، كما شهدت كوريا الجنوبية، انطلاق أول مناورة بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية منذ 5 سنوات، فيما تستعد السلطات اليابان لتشييع رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي.

ورصدت السلطات في «جزيرة تايوان»، 15 طائرة مقاتلة و 4 سفن حربية صينية قرب سواحلها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، «وانج يي» خلال لقاء مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في نيويورك، إن «واشنطن» ترسلإشارات خاطئة وخطيرة للغاية بشأن «تايوان».

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أول مناورة بحرية مشتركة بين البلدين، منذ 5 سنوات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، بمشاركة حاملة طائرات أمريكية «يو إس إس رونالد ريجان»

وبدأت التدريبات بين البلدين، لمدة 4 أيام في البحر الشرقي بحضور «رونالد ريجان» العاملة بالطاقة النووية لإظهار الإرادة القوية للتحالف بين البلدين وصقل قدراتهما العسكرية للعمليات المشتركة،

وحشدت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، أكثر من 20 سفينة، من بينها مدمرة إيجيس «سو إيه ريو سونج-ريونج» و«مونمو العظيم»، كما شاركت غواصة «يو إس إس أنابوليس» العاملة بالطاقة النووية في التدريبات.

«واشنطن» و«سول» تنشران مجموعة متنوعة من الطائرات

ونشرت «واشنطن» و«سول»، مجموعة متنوعة من الطائرات، من بينها طائرات المراقبة البحرية من طراز «بي 3» و«بي 8» والطائرات المقاتلة من طراز «إف 15 كيه» و «كيه إف 16».

وقال مسؤول كوري جنوبي كبير في بيان صحفي، إن بلاده ستواصل، من خلال هذه التدريبات، تحسين قدرات العمليات المشتركة للقوات البحرية والحفاظ على وضع دفاعي بحري ثابت على أساس التحالف القوي بين «سول» و«واشنطن».

من جانبها، أشارت «يونهاب»، إلى استئناف تشغيل قطار الشحن بين كوريا الشمالية والصين اليوم الاثنين بعد 150 يوما، من تعليقه في 29 أبريل الماضي، بسبب تفشي «كورونا» في مدينة «داندونج» الصينية، فيما قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، إن اجتماعا للمكتب السياسي لحزب «العمال» الحاكم، عقد لمناقشة قضية تحسين الوضع الزراعي في البلاد، برئاسة سكرتير الشؤون التنظيمية باللجنة المركزية للحزب، «جو يونج-وون».

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلى عدم مشاركة زعيم البلاد «كيم جونج أون» في الاجتماع

من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول»، اليوم الاثنين، إن التقارير الإعلامية غير الصحيحة حول تصريحاته التي سُجلت بالمصادفة عبر الميكروفون المفتوح أضرت بتحالف بلاده مع «واشنطن».

مكتب الرئيس الكوري الجنوبي: «يول» لم يشر إلى «الكونجرس» أو بايدن

وفي الأسبوع الماضي، سجل فيديو للرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول» وهو يصرح بشكل شخصي لمساعديه في نيويورك بما يبدو كلمات غير مهذبة، وقالت «يونهاب»، إن رغم أن التسجيل لم يكن واضحا بسبب الضوضاء، اعتقد الكثيرون، أن «يون سيوك-يول»، كان يتحدث عن «الكونجرس» الأمريكي والرئيس الأمريكي، جو بايدن بسبب ترجمة نُشرت للمقطع على قناة تليفزيونية.

بدوره، قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، إن «يول» لم يشر إلى «الكونجرس» أو الرئيس الأمريكي، مضيفا إن الرئيس الكوري الجنوبي، كان يتحدث عن شعوره بالإحراج إذا رفضت «الجمعية الوطنية» التصديق على مبلغ 100 مليون دولار أمريكي تعهد به للمساهمة في الصندوق العالمي.

من جانبه، سيغادر نائب رئيس «الجمعية الوطنية» الكورية الجنوبية، «جونج جين-سوك»، اليوم الاثنين، إلى اليابان لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن «سوك» سيترأس 8 مشرعين من الأحزاب الحاكمة والمعارضة المنتمية لاتحاد البرلمانيين الكوري الياباني، في رحلة إلى العاصمة اليابانية «طوكيو» ستستغرق 3 أيام، من أجل زيادة التبادلات البرلمانية بين البلدين.

نشر حوالي 20.000 ضابط شرطة في «طوكيو»

وفي اليابان، تستعد البلاد لتشييع رئيس الوزراء السابق، «شينزو آبي»، غدا الثلاثاء، الذي اغتيل في 8 يوليو الماضي، فيما أشارت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إلى نشر حوالي 20.000 ضابط شرطة في العاصمة «طوكيو».

واتخذت العاصمة «طوكيو» إجراءات أمنية جدية، وانتشرت دوريات الشرطة في عدد من المناطق المركزية بالمدن اليابانية، وفي محطات السكك الحديدية الرئيسية.

تشديد الإجراءات الأمنية بالقرب من منزل «آبي» في«توميجايا»

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية بالقرب من المنزل الذي عاش فيه «آبي»مع عائلته في منطقة «توميجايا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة اليابانية، إن حوالي 6 آلاف شخص سيحضرون الجنازة بينهم أكثر من 30 من القادة الأجانب و14 من الرؤساء السابقين.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها ستقيم الجنازة الرسمية لـ«شينزو آبي» بتكلفة متوقعة تصل إلى 12 مليون دولار بسبب تكاليف الأمن الباهظ ورسوم الاستقبال لاستضافة شخصيات أجنبية.