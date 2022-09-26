نشوى مصطفى: بروتوكول سينما الشعب يستوجب الامتنان والشكر 

وجهت الفنانة نشوى مصطفى الشكر لوزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد توقيع بروتوكول تعاون بشأن إدارة وتشغيل سينما الشعب.

وقالت نشوى مصطفى في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الفنون حضارة وتحضر، والشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الثقافة تستكمل مسيرة الدعم وتحرص على وصوله لمستحقيه من خلال أعظم الفنون، وهو الفن السنيمائي، وهذا شيء يستوجب الامتنان والشكر لأن بناء الإنسان جزء من بناء المجتمع.

مشروع سينما الشعب

يذكر أن وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية، وقعتا بروتوكول تعاون بشأن إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى، وذلك بحضور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة

ومشروع سينما الشعب سبق وأعلنت عنه وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة التي تعرض أفلاما في قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيها؛ وذلك لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة، واتفق الطرفان على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة المقبلة، وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.